Адв. Мартин Костов алармира: Водещи юристи станаха жертва на измама. Фалшива платформа дава съвети от наше име

Редица адвокати, основно от София, са попаднали във фалшива онлайн платформа, в която личните им и служебни данни се използват без съгласието им, за да предлагат адвокатски консултации, коментира в интервю за телевизия България он ер адвокат Мартин Костов.

"Поводът да се даде дума за това е една конкретна интернет платформа, в която има множество данни на различни адвокати. Има форма за въпроси и отговори, в която се прави внушението, че отговаря самият адвокат. Така се дискредитира юристът, който дава "правни съвети" без знанието си", уточни адвокат Костов в предаването "България сутрин".

Все още няма данни как е направена тази измамна схема, но според него е ползван изкуствен интелект или друга автоматична система.

"Можете да изберете адвокат, на когото да пишете съобщение в WhatsApp. Моето име е там. Дори има отговори на въпроси, които съм давал, като доста от тях не са в моята компетентност. Направих проверка и на други мои колеги в кантората, като те бяха дали отговори на същите въпроси, тоест не са влезли в голяма дълбочина. Като мотиви мога да посоча монетизиране", каза още Мартин Костов, като допълни, че все още законодателството ни не позволява с разпореждане да бъде блокиран даден сайт за подобни нарушения и измами.

"По тази причина може да се измисли някакъв оперативен метод, който да води блокирането на тези сайтове. Бих посъветвал хората да използват тези платформи само с информативна цел - да видят кои са адвокатите и дали членуват в подобна платформа.

Когато човек има нужда от правна помощ, е най-добре лично да се свърже с адвоката и след това да му се довери. Хората да бъдат по-критични и да искат идентификация на адвоката", коментира гостът. Неговият съвет е да бъдат по-внимателни и взискателни, да не се доверяват на подобни сайтове, а да търсят връзка с адвокатите, които имат собствени страници за контакти с тях.

"Към нашата кантора много често се обръщат хора чрез изпращане на имейл от пощата. Когато обаче човек тръгне да си плаща, е редно да прояви по-голяма бдителност. В случая става думи за извършване на престъпление. По тази причина прокуратурата е съответният орган. Доколкото знам се извършва проверка. Прокуратурата може да се самосезира, тъй като има вече достатъчно данни", обясни адвокатът.