31 млрд. евро от наркотици и 7600 жертви: ЕС обявява нов план срещу кризата

29 милиона европейци употребяват наркотици всяка година, а пазарът се оценява на 31 млрд. евро. Европейският съвет публикува нова рамка, която напълно променя начина, по който ЕС се справя с този огромен проблем – от правоприлагането до общественото здраве.

Планът, приет единодушно, има за цел систематично да разбие организираната престъпност, свързана с наркотиците. За да постигне това, той призовава големите пристанища в ЕС да сформират съюзи и да координират по-тясно действията си в борбата с организираната престъпност. Той също така ще се насочи към финансирането на трафика и ще въведе пълна забрана на определени химикали, използвани за производството на синтетични наркотици, пише Euronews.

В областта на здравеопазването се предлага мониторинг на ниво град, лекарства за обратно действие при предозиране, които могат да се вземат у дома, и увеличено финансиране за лечебни услуги, насочени към маргинализирани групи, които са изложени на най-голям риск от вреди, свързани с наркотиците.

Това е отговор на нарастващата криза в ЕС.

Неотдавнашен доклад на Агенцията на Европейския съюз по наркотиците (EUDA) разкри, че употребата на наркотици в Европа е достигнала безпрецедентни нива, като над 83 милиона възрастни са употребявали незаконни вещества. Ситуацията е нестабилна и се характеризира с висока достъпност на силни, разнообразни и често фалшифицирани вещества. Агенцията регистрира над 7 600 смъртни случая от предозиране годишно.

Кризата с наркотиците в Европа вече не се определя единствено от потреблението, а от бързо променящ се пазар, на който по-силни вещества и гъвкави мрежи за трафик поставят на изпитание правоприлагащите органи и системите за обществено здраве.

Според данни на EUDA канабисът остава най-употребяваното незаконно наркотично вещество, като около 15,4 милиона млади възрастни на възраст от 15 до 34 години са съобщили, че са го употребявали през предходната година.

Кокаинът е на второ място по употреба, с около 2,5 милиона млади възрастни. Пазарът обаче става все по-сложен и опасен: достъпността остава висока, остатъците от кокаин се увеличават в 57 % от наблюдаваните европейски градове, а синтетичните вещества придобиват все по-голямо значение.

За пет години в морските пристанища на ЕС са иззети най-малко 1 826 тона наркотици. Престъпните мрежи продължават да разчитат на търговския контейнерен транспорт през големи пристанища като Антверпен и Ротердам, но пренасочват дейността си към по-малки пристанища, за да избегнат разкриване.

Годишните иззети количества кокаин достигнаха 330 тона, а броят на отделните иззети пратки се увеличи до 97 000. Престъпните групи все по-често разделят пратките на по-малки партиди, като по този начин намаляват риска от големи загуби, когато отделни пратки бъдат заловени.

Европа се превръща във важен производствен център, както и в пазар-дестинация. Само за една година властите разбиха 42 обекта за извличане на кокаин, 110 лаборатории за амфетамини и около 4 000 обекта за незаконно отглеждане на канабис. В съчетание с 1,6 милиона нарушения на законодателството за наркотиците, регистрирани ежегодно в целия ЕС, констатациите на EUDA разкриват пазар, който става все по-устойчив, адаптивен и труден за разбиване.

В рамките на ЕС за една година бяха регистрирани най-малко 7 600 смъртни случая, свързани с наркотици, като в повечето от тях са замесени няколко вещества. Спешните отделения и програмите за намаляване на вредите продължават да са подложени на нарастващ натиск от тенденции като увеличаващата се употреба на крек кокаин и разпространението на нови синтетични опиоиди.

Опиоидите остават наркотиците, най-често свързани с фатални предозировки, често в комбинация с други синтетични вещества.

EUDA предупреди конкретно за нарастващата употреба на синтетични опиоиди като нитазени и орфини, които са свързани с фатални отравяния и спешни хоспитализации в целия блок. Те изискват екстремна медицинска намеса поради тясната граница между единична доза и фатално предозиране.

За да се бори с наркотиците, Комисията предложи новата стратегия на ЕС за наркотиците през декември 2025 г. Тя се основава на предишната стратегия за наркотиците за периода 2021–2025 г., като засилва фокуса върху сигурността и готовността.

Стратегията е структурирана около пет стълба. Първият се фокусира върху готовността за по-добро предвиждане и мониторинг на ситуацията с наркотиците. Конкретно това означава по-бърз мониторинг и събиране на данни за тенденциите при наркотиците, както и по-координиран трансграничен обмен на информация.

Програмите за превенция и осведомяване са насочени към употребата на наркотици и зависимостта. Лицата с наркотични разстройства могат да се възползват от по-широк достъп до лечение, социална подкрепа и програми за реинтеграция.

Третият стълб укрепва вътрешната сигурност чрез по-силни мерки за борба с организираната престъпност, включително публично-частно сътрудничество за откриване на наркотици в пощенските услуги, специална стратегия на ЕС за пристанищата и по-решителни действия за разбиване на лабораториите за производство. ЕС налага и по-строги контроли върху употребата на прекурсори, които са химикали, използвани законно в батерии и козметика, но незаконно използвани в производството на наркотици.

Мерките за намаляване на вредите се фокусират върху защитата на хората от най-тежките последствия от употребата на наркотици, като предозиране и инфекциозни заболявания, като същевременно предпазват младите хора от вербуване в престъпни мрежи.

Последният стълб подчертава глобалния характер на борбата: по-силно международно сътрудничество и партньорства в областта на правоприлагането с държави извън ЕС.

Наред със стратегията, Планът за действие на ЕС за борба с трафика на наркотици определя 19 практически действия за борба с мрежите на организираната престъпност, включително по-ефективни инструменти за разкриване; публично-частно сътрудничество срещу незаконния трафик по пощата; и по-строги правила за високоскоростните лодки, превозващи незаконни наркотици.

Държавите-членки трябва да дадат приоритет на различни аспекти на своите национални системи в зависимост от конкретната си ситуация. За Белгия и Нидерландия най-голямото предизвикателство ще бъде засилването на сигурността и устойчивостта на пристанищата, тъй като те остават фокусни точки за трафика. Германия, Италия и Франция отчитат по-голям брой хора, употребяващи интравенозни наркотици, което налага по-силни превантивни лечения, социални грижи и инициативи за осведомяване и предупреждение.

dnes.bg