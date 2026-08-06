Цигани смениха германците и англичаните на морето

Туристическият сезон по българското Черноморие бележи изключително сериозни промени, като традиционните западни гости от Германия и Англия напълно липсват на Слънчев бряг. Според експерта Одисей Спасов големият скок в цените на нощувките се дължи на поскъпналите консумативи, хранителните продукти и по-високите възнаграждения на персонала в хотелите. Цените на нощувките в три и четири звездни хотели с ол инклузив варират сериозно, а плажните услуги като чадъри, шезлонги и шатри струват значителни суми, които силно напрягат финансовия бюджет на всички почиващи граждани.

В черноморските курорти преобладават най-вече българи, поляци, румънци и украинци, докато германските туристи липсват заради постоянни логистични проблеми с чартърните полети. На тяхно място хотелските бази посрещат нови групи посетители и работници. Почиващи граждани споделят за съвсем необичайна атмосфера по плажовете и крайбрежната алея между Свети Влас и Слънчев бряг, където се наблюдават шумни компании, чуждестранни камериери от Азия и многобройни ромски групи, които спокойно се забавляват край морето през целия летен сезон.

Ресторантьорите по Южното Черноморие започват да залагат предимно на български кадри за обслужване, дълбоко разочаровани от реалните умения на наетите преди това чуждестранни работници от Пакистан и Непал. Въпреки високите цени и оределите плажове в пиковите летни седмици, туристическият бранш продължава да се надява на много по-силна активност и повече родени гости през активния сезон.

Източник: Уикенд