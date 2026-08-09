„Справедлива цена“: От септември трябва да заработят платформите за проследяване на цените https://crimes.bg/analizi/spravedliva-cena-ot-septemvri-tryabva-da-zarabotyat-platformite-za-prosledyavane-na-cenite/198736 Crimes.bg

Край на двойното етикетиране на стоки и услуги. От утре цените трябва да бъдат само в евро.

Временната мярка целеше да подпомогне потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от търговците.

Съгласно Закона дружествата не могат да увеличават цените на предлаганите от тях продукти и услуги, освен когато това не е обосновано от обективни икономически фактори. Ден преди да отпадне двойното етикетиране правителството публикува за обществено обсъждане методиката, по която ще се определя така наречена справедлива стойност на продуктите.

Тя ще се прилага за търговци на дребно при хранителни и нехранителни стоки, като се взимат предвид продуктите с най-голямо значение в ежедневното потребление.

Заложени са критерии за качество, ценови сегмент и мерни единици, за да е ясно, че се сравняват идентични продукти от ниския ценови сегмент.

Предлага се още да има така наречения „котвен продукт" - за всяка категория търговецът определя конкретен артикул, който служи като база за сравнение.

След като двойното етикетиране отпадне, управляващите признават, че има риск от необосновано вдигане на цените. Но до края на септември трябва да заработят дигиталните платформи, които ще показват ежедневните цени на хранителните продукти, както и ще проследяват ценообразуването. Ще се въведе и справедливата цена.