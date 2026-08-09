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Хилядолетия под водата

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Lacho
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Хилядолетия под водата
Lacho
161

Река Дунав продължава да ни подарява ценни находки, скрити хилядолетия под водата. Ниското ниво разкри дъното, по което бяха намерени невероятно запазени останки от мамут. И докато новината обикаляше света, отново край Русе откриха останки от кон, в близост до тракийско светилище.

Вдъхновени от находката на останки от мамут десетки русенци засипали служителите на музея с техни открития, едно от тях обаче се оказало много важно, останки от челюст на кон на около 3 хиляди години.

В края на юли жител на русенското село Ряхово видял бивни да се подават изпод дъното на речното корито. Кратка експедиция на музейните експерти доведе до ценно откритие - освен бивни, са намерени част от бедрена кост, част от лопатка и много добре запазена долна челюст, по която експертите считат, че се касае за вълнест мамут.

„Мъжките екземпляри са достигали до три метра и половина височина, до пет-шест тона и бивни, които са дълги до два метра, тоест знаем какъв е видът и какви са неговите размери", каза Красимир Киров, уредник в отдел „Природа" към Исторически музей-Русе.

Само няколко дни след това откритие, сред камъните до понтона на Морска администрация в Русе, служител намерил останки. Решил първо да сподели находката с колегите си и да я проверят с помощта на новите технологии.

„След това са пуснали изображението, за да им подскаже изкуственият интелект какво е това, има колебания между преживно животно - бизон, зубър, нашият колега смята, че е кон, но ще се разбере в бъдеще", коментира проф. Николай Ненов, директор на Регионален исторически музей-Русе.

Експертите класифицират намерената кост като субфосил. Работната хипотеза на археолозите е, че конската челюст първоначално е била част от тракийски култов комплекс във високата част на дунавския бряг. Вследствие на естествените свлачищни процеси и промените в структурата на ската през вековете, тя се е свлякла до коритото на реката.

„Това може би е находка, свързана с кон от тракийско време. Някъде началото на желязната епоха, 3 хиляди години съвсем условно от днешно време назад. Намерена е отново на брега на Дунав, но точно над мястото на намиране виждаме тракийско светилище в стотици ями, които нашите археолози са изследвали и ние буквално правим връзка между тази находка и някогашните жертвоприношения", добави проф. Ненов.

Нова телевизия, „Събуди се"

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