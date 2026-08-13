Техномаркет в Свищов: от апартамент до модерен магазин в новия Ритейл парк Техномаркет откри днес нов, по-голям и модерен магазин в Свищов, като премести обекта си в новия Ритейл парк до стадиона https://crimes.bg/uncategorized/tehnomarket-v-svishtov-ot-apartament-do-moderen-magazin-v-noviya-riteyl-park-3/199005 Crimes.bg

Понякога големите истории започват от малко място. Apple започва от гараж. А историята на Техномаркет в Свищов започна… от апартамент.

Днес тази история продължава с нова стъпка – Техномаркет вече посреща клиентите си в нов, модерен магазин в Ритейл парк Свищов, до стадиона.

Новият обект е създаден с една основна цел – да предложи на жителите на Свищов по-удобно, комфортно и съвременно пазаруване на техника и електроника. Магазинът разполага с по-добре организирано пространство и богато портфолио от продукти за дома, работата и забавлението.

Преместването е част от стратегията на Техномаркет за развитие на физическата си мрежа и за осигуряване на по-добро обслужване на клиентите в цялата страна. Новата локация в Ритейл парк Свищов осигурява лесен достъп и удобство както за жителите на града, така и за клиентите от околните населени места.

По повод откриването Техномаркет е подготвил специални предложения за посетителите, включително атрактивни цени на избрани продукти и възможност за покупка на изплащане без оскъпяване. Клиентите могат да се възползват и от всички услуги на Техномаркет, сред които професионална консултация, доставка до дома, допълнителна гаранция, изкупуване на стар смартфон, лоялна програма и други.

Новият магазин предлага богат избор от телевизори, смартфони, лаптопи, аудио и IT техника, големи и малки домакински уреди, климатична техника и аксесоари от водещи световни марки.

Историята на Техномаркет в Свищов е и история за развитието на самия град. От магазин, започнал в необичайна за търговски обект локация, до модерен обект в нов ритейл парк – днешното откриване е следващата стъпка в близо дългогодишното присъствие на марката в града.

„За нас е важно да бъдем там, където са нашите клиенти, и постоянно да подобряваме начина, по който ги обслужваме. Историята ни в Свищов започна от апартамент, а днес продължава в нов и модерен магазин. Това е прекрасен пример колко много може да се промени с времето“, споделят от Техномаркет.

Новият Техномаркет Свищов вече ви очаква в Ритейл парк Свищов, до стадиона.

Заповядайте да разгледате новия магазин и да отпразнуваме заедно следващата глава от историята на Техномаркет в Свищов.