Нищо ново: Наказаха Никола Цолов и го свалиха от подиума в Барселона Българинът е с четвърта вместо втора позиция след Гран при на Каталуния https://crimes.bg/uncategorized/nishto-novo-nakazaha-nikola-colov-i-go-svaliha-ot-podiuma-v-barselona-3/194523 Crimes.bg

Ръководството на Формула 2 продължава офанзивата си към българския Никола Цолов, като му наложи наказание още веднъж през този сезон, отново изключително болезнено.

Цолов, който финишира втори в Гран при на Каталуния, получава 5-секундна санкция за неправилно изпреварване на лидера в генералното класиране Габриеле Мини.

Пилотът на "Кампос" майсторски се справи с италианеца в 33-ата обиколка от общо 37 и това му позволи в последствие да се добере до второто място. Това беше едно от многото изпреварвания на българина в хода на състезанието.

"Предполагаемо нарушение на член 27.3 от спортния правилник на ФИА F2 - Автомобил 6 е изпреварил автомобил 9, докато е бил извън пистата", се казва в информацията подадена от стюардите.

5-секундното наказание означава, че Цолов излиза от подиума и пада до четвърто място. Съответно губи и лидерската позиция в генералното класиране, която си извоюва с предварителния резултат.

Припомняме, че в края на май Никола получи много спорно наказание и след Гран при на Канада, когато завърши четвърти. Тогава му зачеркнаха 10 секунди от времето и това го прати на 12-ата позиция.

Източник: dir.bg