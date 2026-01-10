Мъжът на Мара Отварачката лежал в клиника за зависимост от наркотици

В последните седмици около личния живот на фолк певицата Мария и нейния четвърти съпруг Теодор Петков има затишие. Чалгаджийката постоянно се замесва в скандали, но около празниците се отдаде на почивка и семеен уют.

Източници, близки до семейството, коментират неофициално, че Теодор е имал доста труден период в миналото, свързан със зависимости. Бизнесменът дори е лежал в клиника за лечение на пристрастяване към наркотици, а от дрогата е отключил и психически проблеми. Това се е случило, преди Петков да се познава с Мария, и най-вероятно е причината за края на първия му брак.

Родителите на младия богаташ били много притеснени дали ще успее да се излекува от зависимостите си, както и да възвърне психическото си здраве, но богаташът се преборил с проблемите, които напълно са останали в миналото му.

По думите на хора от обкръжението им семейството на Теодор е приело брака му с Мария с разбиране и надежда за ново начало. Те се надявали покрай любовта да забрави за дрогата и да остане „чист“. Именно заради това се радвали на булката, която не е сред най-желаните снахи заради многото си и кратки бракове с различни мъже. Родителите му са гледали на съюза им като на шанс за ново начало, стабилност и спокойствие, далеч от минали грешки и напрежение. За тях най-важното било синът им да е жив, здрав и да намери смисъл и баланс в живота си.

Лечението на зависимости е дълъг и труден процес, който рядко може да бъде извървян самостоятелно. Клиниките за лечение, терапиите и медицинската подкрепа са важни, но не по-малко значима е ролята на семейството и най-близките хора. Подкрепата, разбирането и приемането често се оказват решаващи за това, дали човек ще успее да се върне към по-стабилен и пълноценен живот. Засега явно Теодор е успял да превъзмогне дрогата и заради това майка му и баща му нямат нищо против амортизираната булка.

Припомняме, че това е четвърти брак за Мария, която се омъжи за младия богаташ само няколко месеца след развода си с Миро Дзвера. След сватбата в социалните мрежи дори са появиха шеги по адрес на фолк певицата. „Най-новата клетва е да ти стане Мара Отварачката снаха“ – бъзикаха се тогава потребители в интернет и се дивяха как сем. Петкови приемат новата булка. Е, вече знаем причината за одобрението.

„Родителите на Теодор предпочитат такава снаха, но синът им да е далеч от наркотиците и да няма психически пристъпи. Животът и здравето му за по-важни за тях и заради това се радват на Мария, само и само той да е щастлив и да не припарва до дрога“ – коментират близки до семейството.

Източник: Уикенд