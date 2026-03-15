Ихтиманските незаконни кланици! Заловихме контрабанда на животни, тотално безхаберие за здравето на хора и животни, унищожаване на българското

„Заловихме контрабанда на животни, което показва тотално безхаберие за здравето на хора и животни и унищожаване на българското", това съобщи министърът на земеделието и храните Иван Христанов по време на брифинг на място близо до Ихтиман, на който присъства и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски. Брифингът бе свикан във връзка с разкрита незаконна дейност, свързана с нерегламентирана преработка на животни и данни за организиран канал за незаконно придвижване на животинска продукция.

По време на проверките институциите са установили няколко терена с изхвърлени странични животински продукти, сред които кости, вълна, кожа и вътрешности, както и множество идентификатори на едри и дребни преживни животни, включително с чуждестранен произход.

„Наличието на следи от продължителна нерегламентирана дейност и организирано разфасоване на животни показва сериозни пропуски в контрола и създава риск както за сектора, така и за общественото здраве", допълни министър Христанов. Той подчерта, че има данни за незаконно придвижване на животни от държави със санитарни ограничения. „В Румъния е въведена забрана за износ заради огнища на шарка по дребните преживни животни и масово унищожаване на стада, което прави подобни канали особено опасни."

От своя страна д-р Ангел Мавровски съобщи, че е задържано превозно средство с 25 дребни преживни и 2 едри преживни животни, които са обект на лабораторни анализи. „Открити са значителен брой ушни марки, които подлежат на допълнителна проверка и съпоставяне с ветеринарните регистри", посочи той. При част от изследваните животни са установени антитела за ку треска, което налага предприемането на допълнителни ветеринарномедицински мерки и засилване на контрола върху движението на животни с неясен здравен статус.

Министър Христанов информира, че институциите продължават съвместната работа за установяване на пълния обхват на незаконната дейност и всички замесени лица. „Ще бъдат предприети конкретни действия за ограничаване на подобни практики, които застрашават българските производители и здравето на гражданите."

„В понеделник ще проведем съвместен брифинг с Министерството на вътрешните работи, на който ще бъдат обявени допълнителни мерки на държавата по случая", допълни министър Христанов.