Доналд Тръмп уволни Ричард Гренел, основният лобист в полза на Александър Вучич

Белград и Скопие разчитаха на него за подкрепа от Белия дом

Американският президент Доналд Трмъп официално отстрани Ричард Гренел, който ръководеше мащабните промени в Центъра „Кенеди“. На негово място е назначен Мат Флока. Промените ще бъдат финализирани по време на утрешното заседание на борда в Белия дом, предаде БГНЕС.

Тръмп лично оповести отстраняването на Гренел в личния си профил в социалните мрежи. Уволнението на Гренел идва преди затварянето на Центъра „Кенеди“ поради ремонт това лято. "Рич Гренел свърши отлична работа, като помогна за координирането на различните елементи на Центъра по време на преходния период и искам да му благодаря за изключителната работа, която свърши. Когато бъде завършен центърът "ТРЪМП КЕНЕДИ“ ще бъде най-доброто съоръжение от този вид в света", написа Тръмп.

Гренел беше ключов играч в инициативата на Тръмп за драстично преобразяване на Центъра „Кенеди“, след като президентът се завърна на поста. Тръмп превърна промените в централна тема във войната си срещу „будната“ култура." Той отстрани предишното ръководство на Центъра и го замени с лично подбран съвет, който гласува за преименуването на съоръжението на Център „Тръмп Кенеди“ – промяна, която според експерти и законодатели трябва да бъде инициирана от Конгреса. Съвсем наскоро името на Тръмп беше физически добавено към емблематичната фасада на сградата. Реакцията на артистичната общност беше доста остра, а известни мюзикъли като „Хамилтън“ отмениха представления. Актрисата Иса Рей и авторката Луиз Пени също се оттеглиха от шоуто, а консултанти като музиканта Бен Фолдс и певицата Рене Флеминг подадоха оставки.

Президентът изигра ключова роля в убеждаването на президента на ФИФА Джани Инфатино да проведе жребия за Световното първенство там през декември. Там се състоя и премиерата на документалния филм на първата дама Мелания Тръмп.

Ричард Гренел бе дългогодишен съветник по външната политика на републиканците. По време на първия мандат на Тръмп той беше посланик на САЩ в Германия и специален президентски пратеник за мирните преговори в Сърбия и Косово. Той също така беше изпълняващ длъжността директор на националното разузнаване и беше смятан за кандидат за държавен секретар през втория мандат на Тръмп, позиция, която в крайна сметка отиде при Марко Рубио.

Гренел се считаше за най-верният лобист на режима на сръбския президент Александър Вучич. По време на Мюнхенската конференция за сигурност през месец февруари тази година Вучич и премиерът на Северна Македония публикуваха снимки от срещите си в Мюнхен с Ричард Гренел. Само няколко дни преди това бритаското издание "Дейли Мейл“ съобщи, че точно Гренел е и причината "Вучич насилствено и срамно“ да напусне Флорида миналата година, без дори отдалече да види Тръмп. Според източници на "Дейли Мейл“ началникът на кабинета на Тръмп Сузи Уайлс, лично е блокирала разговора, оставяйки сръбския президент в „неудобна ситуация“ и демонстрирайки, че Гренел вече не разполага със свободата да действа самостоятелно. Официалното обяснение от Белград тогава беше, че Вучич е съкратил срока на визитата си и се е върнал в Сърбия по здравословни причини. Дипломати, запознати със случая, посочват, че зад инициативата на Гренел освен сръбско-американските отношения са стояли и бизнес интереси.

Най-значимият от тях бе свързан с партньорството му с инвестиционната компания Affinity Partners на Джаред Къшнър. Гренел изигра ключова роля в началото на вече провалената сделка на стойност 500 милиона долара за изграждането на луксозен хотел и мемориален комплекс в центъра на Белград. Сделката пропадна заради корупционен скандал.

Вучич публично наричаше Гренел "приятел на Сърбия и добър познавач на ситуацията в региона“. Двамата разменяха мнения за "по-нататъшното подобряване на отношенията между Сърбия и САЩ, за възможностите за сигурност, както и за конкретни проекти, които могат да допринесат за по-силно икономическо сътрудничество и по-голямо присъствие на американски инвестиции в Сърбия“.

На 25 октомври 2023 година лично Александър Вучич награди Ричард Гренел с "Орден на сръбското знаме“ в Белград.

Считаният за най-близък партньор на Вучич и Виктор Орбан в Унгария премиерът на Северна Македония също се хвалеше, че в Мюнхен е провел много "продуктивна среща и отлична дискусия“ със "специалния пратеник на президента на САЩ за специални мисии Ричард Гренел", с когото "изграждали партньорство, основано на взаимно уважение, икономическо сътрудничество и общ ангажимент за мир и стабилност“. I БГНЕС