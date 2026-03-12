Вили Вуцов кара колело такси и кран напук на Ильо Пимка

Футболният спец Велислав Вуцов сътвори невиждано шоу, влизайки в открита война с боса на „Ботев" (Пд) Илиян Филипов, по-известен като Ильо Пимка. Конфликтът избухна, след като строителният предприемач иронизира Вили, че не може да управлява дори велосипед. Вуцов не му остана длъжен и в предаването си „Лига Вуцов" демонстрира завидни умения, правейки кръгчета с колело в училищен двор, за да докаже на Пимка, че умее да върти педалите.

Ексцентричният треньор не спря дотук и реши да удари опонента си по болното място – миналото му на таксиметров шофьор. Вили се качи в такси, пусна апарата и запраши по улиците, а по-късно се появи на строеж, където подкара огромен кран с каска на главата. Вуцов ехидно поздрави Филипов, че от „бакшиш“ се е издигнал до кранист, подчертавайки, че и той самият може да изкарва пари по този начин.

Освен с демонстрациите, Велислав Вуцов разкри и скандални подробности от „кухнята“ на пловдивския клуб. Той разказа как президентът Филипов се бъркал в работата на Димитър Димитров - Херо, като отменял почивки и самоволно насрочвал тренировки. Вили защити колегата си и попита риторично кой е Филипов, че да казва кога да тренира отборът. В крайна сметка Вуцов припомни, че Филипов редовно влиза в конфликти, включително и с Христо Крушарски, но накрая винаги излизал победен.

