Зеленски е готов да се срещне с Путин в Истанбул

Разговорите могат да се проведат с участието на турския президент Реджеп Ердоган
Президентът на Украйна Володимир Зеленски е готов да се срещне с руския президент Владимир Путин в Турция. Това заяви ръководителят на украинското външно министерство Андрей Сибега.
По думите му разговорите могат да се проведат с участието на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, а е възможно към тях да се присъедини и президентът на САЩ Доналд Тръмп.
Подобна идея не се обсъжда за първи път. Още през май 2025 г. Зеленски заяви, че е готов на среща в Истанбул, но само при лично участие на Путин. Впоследствие украинска делегация пристигна в Турция, но руската страна не се включи в преговорите.
По-късно Путин покани Зеленски на среща в Москва, но украинският президент отхвърли предложението.
Руският лидер впоследствие отново заяви, че позицията на Москва остава непроменена и среща между двамата президенти е възможна едва след изготвяне на готово споразумение.
