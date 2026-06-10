Обвиниха Мъск в нагнетяване на напрежението преди протестите в Белфаст https://crimes.bg/po-sveta/obviniha-mask-v-nagnetyavane-na-naprezhenieto-predi-protestite-v-belfast/194234 Crimes.bg

Председателката на Лейбъристката партия във Великобритания Анна Терли обвини собственика на платформата X Илон Мъск в нагнетяване на общественото напрежение преди безредиците в Северна Ирландия, съобщава Politico,

Мъск, дългогодишен критик на лейбъристкото правителство, призова на платформата си X към протести след нападението с нож в Белфаст.

"Само благодарение на МАСОВИ и ГРОМКИ протести ще настъпят някакви промени!!", написа Мъск.

Той също така сподели публикация на крайнодесния активист Томи Робинсън, в която са изброени десетки места, където хората могат да протестират.

Това се случи преди във вторник вечерта в столицата на Северна Ирландия по време на безредици да бъдат подпалени къщи, автомобили и автобус в отговор на нападението с нож. 30-годишен судански гражданин е обвинен в опит за убийство и се изправи пред съда в сряда.

Председателят на Лейбъристката партия Анна Терли критикува публикациите на Мъск, заявявайки, че ръководителят на технологичната компания няма да се сблъска с последствията от безредиците, към които призоваваше.

"Това е ужасно. Всеки, който се стреми да използва такава ситуация за прокарване на собствената си политическа програма, греши ужасно и нанася вреда. Видяхме как деца и семейства бяха принудени да бягат от домовете си по улиците на Белфаст снощи", заявява тя