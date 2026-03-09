ПО СВЕТА

Путин с поздрав към новия аятолах: Подкрепата на Русия към Иран остава неизменна

Президентът на Русия Владимир Путин поздрави Моджтаба Хаменей по повод избирането му за върховен лидер на Иран.

В послание, публикувано на сайта на Кремъл, се казва: "Бих искал да потвърдя нашата неизменна подкрепа за Техеран и солидарност с иранските ни приятели. Русия е била и ще бъде надежден партньор на Ислямската република".

"Сега, когато Иран се противопоставя на въоръжена агресия, вашата дейност на този висок пост без съмнение ще изисква голяма смелост и самоотверженост. Уверен съм, че ще продължите с чест делото на баща си и ще сплотите иранския народ пред лицето на суровите изпитания. Желая Ви успехи, крепко здраве и сила на духа", гласи още в поздравителният адрес. 

Източник: БТА

