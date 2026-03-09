Макрон: Атака срещу Кипър е атака срещу цяла Европа, работим за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток https://crimes.bg/po-sveta/makron-ataka-sreshtu-kipar-e-ataka-sreshtu-cyala-evropa-rabotim-za-vazobnovyavane-na-koraboplavaneto-prez-ormuzkiya-protok/186890 Crimes.bg

Нападение срещу Кипър е нападение срещу цяла Европа.

Това заяви френският президент Еманюел Макрон по време на посещение в островната държава, след като тя беше атакувана с дронове, произведени в Иран, предаде АФП.

„Когато Кипър е атакуван, атакувана е Европа“, каза Макрон в Пафос редом до премиерите на Кипър и Гърция - Никос Христодулидис и Кириакос Мицотакис.

„Отбраната на Кипър очевидно е ключов въпрос за вашата страна, за вашия съсед, партньор и приятел – Гърция, но също така и за Франция, а с нея и за Европейския съюз“, добави френският лидер.

Той заяви, че Франция и нейните съюзници работят по създаването на „изцяло отбранителна“ мисия за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

Макрон посочи, че мисията ще има за цел да ескортира плавателни съдове „след края на най-интензивната фаза на конфликта“ в Близкия изток, за да се гарантира непрекъснатият поток на петрол и природен газ. | БГНЕС