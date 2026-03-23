Свалиха самолет на руски инфлуенсър, ПВО го объркала с украински дрон

Популярен руски пилот и инфлуенсър загина трагично след като системите за противовъздушна отбрана на Владимир Путин са го сбъркали с украински дрон.

Авиационният блогър Павел Кошкин и неговият пътник Вадим М. са били застреляни, докато са летели с малък самолет в Московска област, което е голяма грешка от страна на Кремъл.

Телата на двамата са били открити сред останките в Коломна, само на два километра от високочувствителен руски ракетен завод, произвеждащ смъртоносните ракети “Искандер”, използвани срещу Украйна.

Отломки от произведения в Чехия самолет Alto NG показват, че са били атакувани с бойни глави от система за противоракетна отбрана земя-въздух "Тор", смятат анализатори.

Местен съобщава, че в района е имало силна експлозия и "син дим" в небето.

Властите съобщават, че 27 дрона камикадзе са били свалени близо до Москва през нощта.

"Свален... Павел винаги е летял правилно - с всички необходими формалности, включен транспондер, подаден полетен план", написа Игор Волков, който също е авиационен блогът.

Волков остро критикува "глупостта и некомпетентността на военните“.

Той твърди, че войниците са били "изтощени“ от дронове и че "просто са натискали бутон“ без да се замислят.

"И сега двама души ги няма“, не скри разочарованието си Волков.

Волков добави, че загиналият инфлуенсър е имал "работещи камери на борда“, но че е "сигурен, че никой никога няма да види тези записи“.

Самолетът е имал на борда "балистична парашутна система“ - авариен спасителен парашут, предназначен да свали целия самолет безопасно. Той се разгръща чрез изстрелване на малка ракета, която издърпва парашута много бързо.

На мястото на катастрофата материалът на парашута е намерен в заплетено състояние, което показва ниска височина или късно активиране на системата.

Самолетът е паднал близо до река Ока.

Властите съобщиха, че самолет с регистрационен номер RA-3401G се е разбил, убивайки двама души, но не уточниха причината.

Няма официален коментар дали руската противовъздушна отбрана е виновна за трагедията.

Това се случва, след като популярен пропутински блогър внезапно се обърна срещу руския лидер, призовавайки за оставката му и свалянето на режима му.

В безпрецедентен ход 42-годишният Иля Ремесло отправи остра критика към Путин, настоявайки той да бъде съден като военен престъпник.

Публикацията на влиятелния Z-блогър, озаглавена "Пет причини, поради които спрях да подкрепям Владимир Путин“, предизвика шок в цялата страна.

В хитовата статия Ремесло прогнозира, че диктаторът ще бъде свален през 2026 г.

Той също така обвини руския президент, че е насилил безброй войски във войната му в Украйна, като е съсипал икономиката и е прекъснал достъпа до интернет.

"Владимир Путин не е легитимен президент. Владимир Путин трябва да подаде оставка и да бъде съден като военен престъпник и крадец", се казва още в манифеста на Ремесло.

