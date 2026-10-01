Съдът спря екзекуцията на убийца в САЩ малко преди да започне https://crimes.bg/po-sveta/sadat-sprya-ekzekuciyata-na-ubiyca-v-sasht-malko-predi-da-zapochne/202447 Crimes.bg

Федерален апелативен съд на САЩ спря планираната екзекуция на Криста Пайк в Тенеси, с което временно отложи първата екзекуция на жена затворничка в щата от повече от 200 години, съобщи вестник The Tennessean.

Апелативният съд на САЩ за Шести окръг отложи екзекуцията "до по-нататъшно разпореждане на този съд". Съдът посочи "сериозни опасения" по случая, заяви пред вестника Стивън Ферел от Федералните служби за защита на Източен Тенеси, предаде Асошиейтед прес

50-годишната Пайк е била готова за смъртоносната инжекция в 10:00 ч.

местно време (18:00 ч. българско време ) в затвора с максимална сигурност "Ривърбенд" в Нашвил. Тя е осъдена на смърт през 1996 г. за убийството на Колин Слемър в Ноксвил през 1995 г., оставайки единствената жена затворничка в затвора, осъдена на смърт в Тенеси.

Съдебното спиране е резултат от решение от понеделник, взето от губернатора на Тенеси Бил Лий, с което се потвърждава присъдата и се отказва помилване.

В решението си в сряда съдиите от Апелативния съд на Шести окръг заявиха, че се нуждаят от повече време, за да разгледат аргументите по делото на Пайк. Не е ясно колко дълго ще продължи паузата, коментира BBC.

Адвокатите ѝ заявиха, че години наред щатът Тенеси е твърдял в съда, че

Криста Пайк е лъгала, че е била сексуално малтретирана като дете.

Но на неотдавнашно изслушване за метода на нейната екзекуция, щатът заяви, че не оспорва, че тя е била жертва на сексуално насилие и изнасилване.

Юридическият екип на Пайк поиска от апелативния съд да върне искането ѝ обратно в окръжния съд, като твърди, че ако федералните съдилища са основали решението си на по-ранното твърдение на щата, че тя е лъгала, тогава федералният преглед е бил засегнат.

Жалбата, довела до спирането на делото в сряда, е различна от тази, подадена до Върховния съд, който отказа да разгледа жалбата на Пайк.

50-годишната Криста Пайк е в затвора за смъртни присъди от 30 години.

През 1995 г., на 18-годишна възраст, тя, приятелят ѝ и техен познат примамва съученичка, а после я измъчват и пребиват до смърт, като отделно от това ѝ нанасят и прободни рани. Колин Слемър, е била измъчвана с часове, а на гърдите ѝ е била издълбана пентаграма, която се възприема за сатанински символ. Осъдената на смърт Криста вярвала, че момичето иска да отмъкне гаджето ѝ. Тя и тогавашният ѝ приятел са били вманиачени по сатанизма.

dnes.bg