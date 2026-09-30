СКАНДАЛЕН СИГНАЛ ДО МВР! Брутално полицейско насилие в Кърджали! Пребиват момче по заповед на полицейския шеф Щерьо Милчев (ВИДЕО) Гошо Боеца също алармира за случая https://crimes.bg/kriminalno/skandalen-signal-do-mvr-brutalno-policeysko-nasilie-v-kardzhali-prebivat-momche-po-zapoved-na-policeyskiya-shef-shteryo-milchev-video-3/202372 Crimes.bg

Скандален сигнал за брутално полицейско насилие над невинно момче в Кърджали е подаден до висшето ръководство на МВР и лично до вътрешния министър. По думите на пострадалите, ченгеджийската разправа се случва по лична заповед на шефа на тамошното ОДМВР Щерьо Милчев.

За ужасите, преживени от 21-годишния Никола Николов и семейството му, най-напред гласност дава Гошо от БОЕЦ (бел.ред. Георги Георгиев, шеф на едноименното гражданско движение) в свое видео, заснето пред Съдебната палата в София. Той твърди, че поводът за невижданата разправа е повече от ужасяващ. Никола не е наркодилър, нито е престъпник. Той просто има нещастието да се влюби в момиче, на което око бил хвърлил синът на тамошния полицейски шеф Щерьо Милчев.

За да бъде респектиран, младежът е задържан, натикан в патрулка, а в двора на полицията, след заповед “Изключете камерите”, кърджалийските ченгета не просто го размазват от бой, но дори опитват да натикат счупен крак от стол в ануса му.

Повече от месец местните неправителствени организации и медии мълчат оглушително по случая, а населението на Кърджали е сковано в страх, твърдят жители на града.

Нашата медия обаче публикува дословно сигналът, който получихме и за който се твърди, че вече е изпратен до висшето ръководство на МВР.

Ето какво гласи текстът на писмото, без редакторска намеса:

21-годишен мъж е задържан без да разбере дори каква е причината. Съблечен е гол във вътрешния двор на Районното управление и след команда „Изключете камерите“ е пребит зверски от трима цивилни полицаи. Налаган е със счупен крак от дървен стол. Гаврата е продължила, като е направен дори опит същият инструмент да бъде напъхан в ануса на младия мъж. На следващия ден е освободен като пред очите на адвоката му е слизал по стълбите с патерица.

Това разкриха близки на жертвата.

Случаят е с дата 30 август. След него се правят опити той да бъде потулен.

В дома на младия мъж нахлуват полицаи. В къщата се намира майка му. На първия етаж живеят дядото и бабата, като възрастният мъж е на легло. Няколко дни по-късно почива.

Следва обиск, тараш, без да се казва какво се търси. Майката звъни на сина си, който е в заведение със свой приятел. Последният предлага да го закара с автомобила си. Пред дома на 21-годишния започва тараш и на колата на неговия приятел. Протокол от обиска не се дава.

След като не намират нищо в дома на потърпевшият Никола Николов, полицаите си тръгват. Малко по-късно момчето излиза от дома си и е спрян от автомобил без полицейски обозначения. От него излизат трима цивилни полицаи и го натъпкват в колата. Отвеждат го в Районното без да обяснят каква е причината. Следва побой…

За случая са изпратени сигнали до вътрешния министър Иван Демерджиев, Инспектората на МВР, Вътрешна сигурност. Започнато е и дело в съда за незаконно задържане. На първата дата то е отложено поради неявяване на отсрещната страна.

Източник: crimesbg.com