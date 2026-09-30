КРИМИНАЛНО

Двама братя биха брутално и ограбиха жена

https://crimes.bg/kriminalno/dvama-bratya-biha-brutalno-i-ograbiha-zhena/202403 Crimes.bg
Lacho
56
Двама братя биха брутално и ограбиха жена
Lacho
56

Софийската районна прокуратура задържа и обвини двама братя на 20 и на 22 г. за грабеж над жена, при който ѝ е нанесен побой, съобщиха от прокуратурата.

Според разследването, на 27 септември около 22:00 ч. на спирка на градския транспорт в ж.к. „Люлин“ в София, обвиняемите отнели портмоне с 350 евро, ваучери за храна и документи от владението на жена, като употребили сила за това. Двама удряли жената с юмруци в лицето, носа и зъбите.

С постановление на наблюдаващ прокурор те са задържани за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийския районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо двамата обвиняеми.

trud.bg

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