Двама братя биха брутално и ограбиха жена

Софийската районна прокуратура задържа и обвини двама братя на 20 и на 22 г. за грабеж над жена, при който ѝ е нанесен побой, съобщиха от прокуратурата.

Според разследването, на 27 септември около 22:00 ч. на спирка на градския транспорт в ж.к. „Люлин“ в София, обвиняемите отнели портмоне с 350 евро, ваучери за храна и документи от владението на жена, като употребили сила за това. Двама удряли жената с юмруци в лицето, носа и зъбите.

С постановление на наблюдаващ прокурор те са задържани за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийския районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо двамата обвиняеми.

trud.bg