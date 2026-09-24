Рубио: Сърбия е в центъра на потенциално експлозивни въпроси

Американски конгресмени внесоха законопроект за мерки спрямо Белград заради „сериозно отстъпление“ в демокрацията и отношенията му с Русия, Китай и Иран

Сърбия е въвлечена в определени въпроси, които са потенциално проблемни и експлозивни и привличат международно внимание.

Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред журналисти в Ню Йорк, преди отпътуването си от Общото събрание на ООН, предаде БГНЕС.

„Ясно е, че Сърбия е въвлечена в определени въпроси, които са потенциално проблемни и експлозивни и които привличат международно внимание“, каза Рубио и добави, че между Вашингтон и Белград има стратегическо партньорство, което САЩ искат да задълбочат.

„И възнамеряваме да направим това, като същевременно решаваме потенциалните проблеми, които могат да възникнат и за които знам, че засягат дълбоко и самата Сърбия“, посочи американският държавен секретар.

Рубио отбеляза, че представители на Държавния департамент и други американски правителствени агенции вече са посещавали Сърбия. „Надявам се и аз да имам възможност да я посетя“, каза той.

Изказването на Рубио идва на фона на започналия през юли стратегически диалог между САЩ и Сърбия. В рамките на разговорите във Вашингтон двете страни подписаха меморандум за разбирателство относно енергийната инфраструктура и регионалната енергийна сигурност. Срещата на американските и сръбските представители беше открита от Рубио.

В същото време отношенията между Вашингтон и Белград се развиват на фона на американски и европейски критики към ситуацията с демокрацията, върховенството на закона и външнополитическата ориентация на Сърбия.

През август републикански и демократически членове на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ внесоха законопроект, който призовава за мерки спрямо Сърбия заради „сериозно отстъпление“ в областта на демокрацията и върховенството на закона, както и заради отношенията ѝ с Русия, Китай и Иран.

Според законопроекта Сърбия бележи сериозно отстъпление в областта на демокрацията. Като основания са посочени докладът за човешките права за 2024 г. и докладът на Европейския парламент за Сърбия за 2025 г., в които са отбелязани значителни проблеми с върховенството на закона, независимостта на съдебната система, свободата на медиите и корупцията.

Сърбия е кандидат за членство в Европейския съюз. Страната почти пет години не е отворила нова преговорна глава, като сред посочваните причини са недостатъчният напредък в областта на върховенството на закона и липсата на съгласуване на външната политика на Белград с тази на ЕС.

Два месеца след отварянето на последната преговорна глава започна войната в Украйна. Сърбия не съгласува външната си политика с Европейския съюз и не въведе санкции срещу Русия. Това беше сред ключовите причини за забавянето на преговорите за присъединяване, а впоследствие беше отчетено и влошаване в областта на върховенството на закона.

Наскоро американският конгресмен Джо Уилсън предложи годишната среща на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа да бъде преместена от Сърбия в Южна Каролина. Като основна причина за предложението си той посочи „прекомерното влияние“ на руския президент Владимир Путин в Сърбия.

Официален Белград през последните години поддържа и отношения с Иран, въпреки че страната е под международни санкции заради ядрената си програма и нарушенията на човешките права. Сръбският министър на информацията и телекомуникациите Борис Братина беше сред малкото европейски представители на погребението на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей през юли.

Рубио не уточни кои конкретни въпроси има предвид, когато говори за „потенциално проблемни и експлозивни“ теми. I БГНЕС