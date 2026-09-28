4-дневни празници в Ирак след окончателното изтегляне на американската армия

Американската армия е завършила изтеглянето си от Ирак, договорено между Вашингтон и Багдад през 2024 г., съобщи иракски правителствен представител, цитиран от ДПА. По думите му всички бойни части и логистични екипи на САЩ вече са напуснали страната. Официално потвърждение от американска страна засега няма.

Според Пентагона през последните години в Ирак са били разположени около 2500 американски военнослужещи. Преди изтеглянето те са били базирани в Ербил, в обект край летището в Багдад и в Зелената зона.

САЩ и съюзниците им започнаха операция срещу терористичната организация Ислямска държава през 2014 г. Групировката, която е отговорна за тежки престъпления и масови нарушения на човешките права, беше обявена за военно разгромена в Ирак през 2017 г. и в Сирия през 2019 г. Нейни клетки обаче продължават да извършват спорадични атаки, макар да са изгубили контрола над обширните територии в региона.

Ситуацията в Ирак отново се влоши след началото на войната в Иран. През последните години Вашингтон и Техеран многократно влизаха в сблъсъци на иракска територия и неведнъж бяха близо до пряк конфликт. По време на настоящата война между САЩ и Иран бяха извършени стотици нападения, включително срещу американски обекти и кюрдски цели.

Очаква се Иран и свързаните с него групи да приветстват изтеглянето на САЩ. В сряда, когато изтича официалният срок, в Ирак започват четиридневни празници. Държавните институции ще бъдат затворени, а денят ще бъде отбелязан като Ден на независимостта.

Паравоенните формирования, близки до Иран, първоначално трябваше да бъдат разоръжени и интегрирани в иракските сили за сигурност паралелно с изтеглянето на американските войски. Решението, обявено от премиера Али аз Зайди, беше отложено и се планира да влезе в сила през юни следващата година.

Американските сили напуснаха Ирак през 2011 г., но се върнаха през 2014 г. по молба на Багдад заради настъплението на Ислямска държава.

trud.bg