Ирина Дакова: Това, което се случва пред Народния театър, е провокация https://crimes.bg/inczidenti/irina-dakova-tova-koeto-se-sluchva-pred-narodniya-teatar-e-provokaciya/201913 Crimes.bg

Организаторите на проявите пред театъра не са „Неделното хоро" - то влезе в диалог със Столична община и намери своето място на пл. „Бански"

„Това, което се случва пред Народния театър, е провокация." Това заяви заместник-кметът на София по култура и туризъм Ирина Дакова в ефира на „Култура.БГ" по повод продължаващите прояви със силно озвучаване пред Народния театър.

Дакова направи важно разграничение в обществения спор: организаторите на проявите пред Народния театър не са хората от „Неделното хоро". Те са влезли в диалог със Столична община и са намерили подходящо място за инициативата си на пл. „Бански".

В същото време проявите пред Народния театър продължават въпреки отказите на Столична община и многократните разговори между Общината, организаторите и театъра. Силното озвучаване по време на представления прониква в залата и пречи на работата на актьорите и на публиката.

От началото на годината Столична община е съставила седем акта и два фиша във връзка с проявите. Един от фишовете е за неправомерно навлизане на превозно средство върху плочника и нерегламентирано използване на електрозахранване. Един от съставените актове се оспорва по съдебен ред.

Зад заявленията за проявите пред Народния театър стоят две различни организации - „Свободно движение на родолюбиви българи - Български Народен Събор", представлявано от Бояна Рашкова Рашкова, и „Обществена академия за наука, образование, култура" (ОАНОК), представлявана от Румен Спасов.

Двете организации са заявили едни и същи дати и часови диапазони, със сходно описани цели и съдържание на проявите. В заявленията се посочват народни хора, песни и рецитали, молитви, плакати, мултимедия, национални носии и символи, както и използването на озвучаване с микрофони, тъпани и колони.

„Имало е многократни разговори община - организатори, организатори - Народен театър, Народен театър - община. Това е многогодишна тенденция", посочи Дакова.

Според заместник-кмета решението е в спазването на правилата и в диалога, а не в противопоставянето на българския фолклор и театъра.

„Нека бъдем граждани, нека бъдем софиянци и да спазваме правилата в града си, за да се чувстваме комфортно. Нека винаги подхождаме към фактите, като първо ги проверяваме. Да се хванем за ръце, а не да се пускаме, защото това е хорото", заяви Ирина Дакова.