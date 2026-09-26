Прекъсвания на интернет и телевизионните услуги в Киев след руски въздушни удари https://crimes.bg/po-sveta/prekasvaniya-na-internet-i-televizionnite-uslugi-v-kiev-sled-ruski-vazdushni-udari/202080 Crimes.bg

В Киев възникнаха прекъсвания на интернет и телевизионните услуги заради ежедневните руски въздушни удари по украинската столица и околностите, които продължават пета седмица. Петима души са ранени при днешните атаки.

„В резултат на вражеското нападение срещу столицата на 26 септември петима души бяха ранени. Медици им оказаха амбулаторна и медицинска помощ на място“, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. По време на атаката бяха повредени жилищни сгради, детска градина и няколко други съоръжения на различни места в града, добави той.

В Соломянски район дрон удари пететажна сграда, предизвиквайки пожар в апартаменти и търговски помещения на партерния етаж. Огънят обхвана 400 квадратни метра, а 20 души бяха евакуирани, според Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

Телекомуникационната компания Cosmonova съобщи за три атаки с дронове от началото на денонощието срещу нейния дата-център, които са извадили напълно от строя съоръжението.

За щети тази сутрин съобщи и интернет доставчикът Kolo.TV. От компанията отбелязаха, че вече разполагат резерви и променят маршрутите, но ситуацията е сложна.

Русия продължава и целенасочените атаки срещу телекомуникационната инфраструктура на Киев и околните региони.

Според Inider UA, в Киев са възникнали прекъсвания на интернет и хостинг услугите в резултат на ударите. През последните два дни са повредени обекти и центровете за данни на най-малко 11 доставчици: Datagroup, UTELS, Pavutina, Crazy Network, Kievnet и други. Поради повреди по възлово оборудване и опорни линии се съобщава за прекъсвания на интернет връзката не само в столицата, но и в още няколко региона на Украйна, отбелязва изданието.

Телевизионните предавания също са засегнати. Телевизионният канал Novini.LIVE съобщи, че е временно без сигнал поради последиците от руските атаки сили срещу центровете за данни в Киев. „Специалисти вече работят по възстановяването на мрежата“, заяви каналът.

От средата на седмицата руските сили засилиха обстрела на инфраструктурата на ключови украински оператори и доставчици на хостинг услуги. Центърът за данни на доставчика на хостинг услуги MiroHost беше унищожен, а инфраструктура на Cityhost, UTELS и Pavutiny беше повредена. Оттогава в Киев редовно се наблюдават прекъсвания на интернет връзката.

На 11 септември руското Министерство на отбраната изрично заяви, че руската армия е насочвала атаки към центрове за данни и телекомуникационна инфраструктура в Украйна.

trud.bg