Къде се раждат усмивките на известните? Тайната дентална клиника в Драгалевци https://crimes.bg/uncategorized/kade-se-razhdat-usmivkite-na-izvestnite-taynata-dentalna-klinika-v-dragalevci-3/202329 Crimes.bg

В Драгалевци има място, пред което доста често стои охрана, а зад затворените врати влизат лица, които обикновено виждаме по телевизията, кориците на списанията или социалните мрежи.

Модели. Певици. Актриси. Бизнесмени. Публични личности.

Какво ги събира на един адрес?

Усмивката.

И една малка тайна – тук не обичат да говорят за това кой е бил пациент.

Адресът, който не се рекламира с имена

La Estela Clinic се намира в Драгалевци, далеч от шумните столични улици. На пръв поглед – елегантна дентална клиника. Но за хората, които живеят в района, присъствието на охрана и познатите лица, които понякога се появяват на входа, отдавна са повод за любопитство.

Кой е вътре?

Отговорът рядко излиза извън клиниката.

И може би точно това е една от причините някои от най-разпознаваемите лица в България да се чувстват спокойни там.

Самото местоположение допълва усещането за мистерия. La Estela Clinic се намира в една от най-оживените и предпочитани части на Драгалевци, в близост до добре охраняван район с популярни заведения и места, където често могат да бъдат забелязани известни лица.

Отвън клиниката изглежда бутикова, модерна и някак умишлено дискретна. През стъклата се долавят елегантни детайли от интериора, но не достатъчно, за да разберете какво точно се случва вътре.

А когато към тази картина добавите охраната пред входа и познатите автомобили, които понякога спират наблизо, любопитството идва съвсем естествено.

Кой е вътре?

Това е въпросът, на който фасадата не дава отговор – и може би точно това я прави толкова интересна.

Д-р Лидия Ситновска – името зад усмивките

Собственик и главен естетичен дентален лекар е Д-р Лидия Ситновска.

При нея са се доверявали редица популярни личности, за които усмивката е не просто част от визията, а част от публичния им образ.

Когато дискретността е част от лукса

За известните хора личното пространство е лукс.

Затова тук имената не се превръщат в рекламни надписи, снимките не са самоцел, а любопитството остава пред вратата.

Понякога единствената следа е автомобилът на частния паркинг.

Или охраната.

Или познатото лице, което влиза за няколко часа и си тръгва, без никой да разбере какво точно се е случило зад вратата.

А кои са известните пациенти?

Това вероятно ще остане най-интересната част от историята.

Няма списък с имена.

Няма „звездна стена“.

Няма нужда.

Защото в свят, в който почти всичко се показва, има нещо особено привлекателно в място, което пази мълчание.

Може би затова и най-добрият начин да разберете кой посещава клиниката е просто да обърнете внимание на усмивките.

Някои от тях вече са достатъчно разпознаваеми.