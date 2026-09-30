Затворник, чакал 41 години изпълнение на смъртна присъда, беше освободен в САЩ https://crimes.bg/po-sveta/zatvornik-chakal-41-godini-izpalnenie-na-smartna-prisada-beshe-osvoboden-v-sasht/202345 Crimes.bg

Съд в американския щат Юта съд освободи под гаранция 71-годишният Дъглас Стюарт Картър, след като мъжът прекара 41 години зад решетките. Той е осъден на смърт през 1985 г. за убийството на Ева Олесен. Нови ДНК тестове обаче показаха, че кръвта по дръжката на вратата и генетичният материал по дръжката на ножа, използван за убийството ѝ, не принадлежат на Картър, съобщават световните медии.

Картър отстояваше невинността си в продължение на години и твърдеше, че е подписал самопризнания, след като е бил подложен на натиск от полицията.

Двама свидетели, чиито показания бяха използвани срещу него, по-късно се отказаха от показанията си, също твърдейки, че са подложени на натиск от страна на правоохранителните органи.

В крайна сметка, през 2025 г. Върховният съд на Юта отмени присъдата поради нередности в разследването и нареди нов процес.

Сега прокуратурата в САЩ оттегли подновеното си искане за смъртно наказание срещу Картър и започна преглед на доказателствата. Обвинението в убийство обаче остава в сила.

Докато е на свобода Дъглас Картър е длъжен да носи GPS тракер и да не влиза в контакт със семейството на жертвата.

Адвокатите му искат пълно прекратяване на делото и издаване на официална декларация за невинност, което би му позволило да претендира за обезщетение.

trud.bg