ИЗВЪНРЕДНО! РАЗСТРЕЛЯХА В ГЛАВАТА ИЛИЯН ФИЛИПОВ - ПИМК-а, БОС НА “БОТЕВ ПЛОВДИВ” Наркотрафик, обществени поръчки или скандал с местни фигури са причина за екзекуцията? https://crimes.bg/kriminalno/izvanredno-razstrelyaha-v-glavata-iliyan-filipov-pimk-a-bos-na-botev-plovdiv-3/202360 Crimes.bg

Собственикът на една от най-големите български транспортни компании ПИМК и собственик на футболния клуб "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов е бил убит. В града под тепетата той беше известен с прякора си ПИМК-а, по името на компанията му.

От МВР съобщиха, че около 1 часа е получен сигнал за прострелян мъж в един от пловдивските квартали. На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Районът е отцепен, а медиците са констатирали смъртта му. Целият град е блокиран от екипи на Областната дирекция на МВР-Пловдив и Главна дирекция "Национална полиция", пише “Дир.бг”.

По неофициална информация 53-годишният бизнесмен е бил екзекутиран с изстрел в главата в пловдивския квартал "Христо Смирненски", в близост до Пещерско шосе и един от изходите на града. Филипов е убит до жилищната кооперация, в която е живеел.

Оперативни източници заявиха пред редакцията, че охраната на ПИМК-а е действала изключително непрофесионално, а бодигардовете му са били с много слаба подготовка и точно пропуски в сигурността са причината за убийството.

В края на 2025 г. стана ясно, че във Франция български шофьор, работещ от години за ПИМК, е бил задържан със 179 килограма кокаин, укрити в специално изработен тайник в резервоара на камион с българска регистрация. По официална информация на френските власти и ГДБОП, шофьорът е осъден по бързата процедура на пет години затвор, а камионът е конфискуван. Разследването посочи, че логистиката на курса е била организирана от пловдивската фирма Next Logistic, свързвана с Васил Боснешки.

Случаят бе определен от френските медии като един от най-големите удари по наркотрафик с българско участие през последните години.

Паралелно с това, в България бяха проведени полицейски действия в офисите на ПИМК и свързани дружества, насочени именно към Next Logistic, в рамките на разследване за изчезнали големи количества наркотични вещества. Официалните институции потвърдиха акцията, но до момента няма публично обявени обвинения срещу ръководствата на компаниите, твърди сайтът “Истината днес”.

Името на Илиян Филипов попадна и в центъра на спортен скандал, след като президентът на Славия Венцеслав Стефанов публично заяви, че негови футболисти са били търсени от хора, представящи се като близки до ръководството на Ботев Пловдив, с предложение за симулативна игра срещу заплащане. Твърденията бяха направени в национален ефир и породиха сериозни въпроси за почтеността на футболната среда, без впоследствие да последва ясно институционално заключение.

Скандалите около Ботев Пловдив се задълбочиха и след решението на Български футболен съюз да присъди служебна победа на клуба след прекратен мач с Локомотив Пловдив. В спортните среди и сред феновете широко се коментираше тезата за политически и икономически натиск, включително с намеса на фигури от най-високо ниво, което отново остана без официално разследване с публичен резултат.

През годината Филипов беше замесен и в редица пътни и обществени инциденти, включително смъртен случай, причинен от бетоновоз на фирма, свързвана с неговия бизнес. Наред с това се появиха видеозаписи и свидетелства за агресивно поведение на пътя, които предизвикаха широк обществен отзвук и въпроси за прилагането на закона спрямо икономически влиятелни фигури.

Скандалната фирма ПИМК и Илиян Филипов заеха активна публична позиция около инфраструктурни теми, включително организиране на протести след трагичен пътен инцидент край Пловдив, с искания за разширяване и реконструкция на Околовръстния път. Критиците поставиха под въпрос дали подобни инициативи не съвпадат с бъдещи многомилионни обществени поръчки, към които фирмите от групата имат пряк интерес, допълва медията.

На този фон собственикът на превърналия се транспортен и строителен гигант ПИМК, след серия спечелени обществени поръчки с корупциони елементи, си купи суперкола за 6 милиона лева.

Mercedes-AMG ONE R50, познат повече като Project One, беше новата играчка на Илиян Филипов, която заменя електрическия Rolls-Royce, който караше преди това.

В същото време Филипов бил съобщил на своите работници да не се надяват на 13-та заплата. Освен това редовните месечни възнаграждения ще се забавят с два месеца. Обяснението на Илиян Филипов било, че фирмата е в труден период.

В града под тепетата се говори, че ПИМК-а бил взел община Пловдив на ръчно управление, а зам.-кметът по строителството Владимир Темелков бил негово лично назначение.

Близкият до Филипов Васил Боснешки пък е сочен за бос на тютюневата мафия в Пловдив, отново според разследване на “Истината днес”. Той стои зад събарянето на емблематичната сграда на на ул „Цар Иван Александър“ в града. В офисите на Боснешки се проведе полицейска акция след искане на френската митническа администрация, която разследва незаконна търговия с тютюн.

Разследването е общо на френските, американските и немските служби и касае незаконни сделки за милиони с цигари.

Източник: informiran.net