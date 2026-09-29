Бил Гейтс: ИИ може да причини глобална катастрофа, ако попадне в лоши ръце https://crimes.bg/po-sveta/bil-geyts-ii-mozhe-da-prichini-globalna-katastrofa-ako-popadne-v-loshi-race/202253 Crimes.bg

Технологичният милиардер Бил Гейтс, съосновател на Microsoft, даде обширно интервю за NBC и отново отправи смразяващо предупреждение относно бързото развитие на изкуствения интелект.

В предаването Meet the Press в неделя Гейтс призова за засилен държавен контрол върху тази нововъзникваща технология, като същевременно отбеляза, че тя би могла да причини "смъртта на един милиард души“.

"Изкуственият интелект със сигурност е достатъчно мощен, за да провокира събития, водещи до смъртта на един милиард души“, заяви Гейтс пред водещата на предаването Кристен Уелкър.

"И макар да е доста трудно да се засегне цялото човечество, никога досега не е съществувало оръжие, толкова мощно, колкото комбинацията от хора със зли намерения, използващи най-съвременните инструменти на изкуствения интелект", на мнение е техпредприемачът.

Гейтс предупреждава

Гейтс предложи и някои възможни решения, след като Уелкър го попита: "Какво би могло да предотврати трагедии, причинени конкретно от изкуствения интелект?“

Той предупреди, че изкуственият интелект може да направи опасно трудна разликата между учени, разработващи животоспасяващи лекарства и злонамерени лица, целящи създаването на биологични оръжия.

"Иска ми се да беше по-лесно да се прави разлика между добрите намерения, например желанието да се създаде ново лекарство за дадено заболяване и негативните намерения, като например създаването на средство за биотероризъм“, каза Гейтс пред Уелкър.

Съоснователят на Microsoft също така подчерта, че потенциалните рискове налагат строг надзор над усъвършенстваните системи с изкуствен интелект и призова Съединените щати да поемат водеща роля във въвеждането на предпазни мерки.

"Тъй като те са толкова близо до реализация, трябва да следим всеки сложен модел и да записваме точно какво се извършва“, заяви Гейтс.

Според него Китай ще предприеме подобни мерки, но подчерта, че САЩ трябва да установят ясни стандарти за сектора.

Авариен прекъсвач

Според предприемача наличието на "авариен прекъсвач“ (kill switch) за изкуствения интелект няма да е достатъчно, за да се предотврати използването на технологията за извършване на атаки - тема, която се обсъжда от законодателите в контекста на регулирането на рисковете, свързани с ИИ.

"Аварийният прекъсвач... това е малко странно нещо. Не е достатъчно просто да има такъв прекъсвач. Все още не сме стигнали до етап, в който те [системите с ИИ] самостоятелно завземат компютри и не могат да бъдат изключени“, каза Гейтс, като добави, че обществената дискусия "просто показва колко далеч от техническите познания са много хора“.

Гейтс заяви, че не се противопоставя на идеята за авариен прекъсвач, но добави, че компаниите трябва да наблюдават сложните модели на ИИ и да водят отчетност за това "какво точно се извършва“, за да се предотврати използването на системите за кибератаки или биотероризъм.

Развитието на ИИ

Той също така направи разграничение между въвеждането на предпазни мерки и по-широкия дебат относно това дали самото развитие на изкуствения интелект трябва да бъде забавено.

"Тези предпазни мерки и техният мониторинг са отделен въпрос от това дали би било по-добре да забавим темпото“, обясни Гейтс.

По-рано този месец президентът Доналд Тръмп отхвърли пред репортери идеята, че напредъкът в областта на изкуствения интелект ще доведе до края на човешката раса, като отбеляза, че това са "неща, които няма да се случат“.

"Ние изпреварваме Китай в сферата на изкуствения интелект. Ние сме най-напредналата страна в света и, честно казано, искам това да остане така, защото който спечели надпреварата при изкуствения интелект, той печели всичко“, заяви Тръмп пред репортери на голф игрището си в Дунбег, докато присъстваше на турнира "Irish Open“ по-рано този месец.

Председателят на Камарата на представителите, републиканецът Майк Джонсън, също изрази мнение по въпроса, като в интервю за CNN по-рано през септември отбеляза: "Не можем да наложим мораториум върху това, защото Китай ще ни изпревари.“

Демократите обаче изглеждат по-склонни към регулиране на нововъзникващите технологии.

Президентът демократ Барак Обама сподели вижданията си по темата на скорошна частна среща.

"Това е процес, който се развива много бързо в частни ръце, и ако не овладеем ситуацията, смятам, че може да бъде опасно“, казва Обама, цитиран от NYT.

dnes.bg