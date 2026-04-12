Разузнаването на САЩ показва, че Китай ще достави оръжие на Иран

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс води американска делегация в Исламабад за разговори с Иран

Американското разузнаване показва, че Китай се готви да предостави на Иран системи за противовъздушна отбрана до няколко седмици, съобщи CNN, позовавайки се на запознати с въпроса.

Очаква се Пекин да достави на Иран преносими ракети земя-въздух, известни като MANPAD. MANPAD могат да се управляват от един човек и са лесни за транспортиране, скриване и използване, а САЩ от десетилетия са отдавали приоритет на необходимостта от предотвратяване на тяхното разпространение.

Говорител на китайското посолство във Вашингтон отрече твърденията пред CNN, заявявайки: „Китай никога не е предоставял оръжие на никоя от страните в конфликта; въпросната информация е невярна.“

Всеки трансфер на оръжия от Пекин към Техеран би поставил под въпрос ролята на Китай в конфликта дни след като на азиатския гигант беше приписано, че е помогнал за посредничеството при сключването на двуседмично прекратяване на огъня между САЩ и Иран.

Съобщената роля на Китай – която нито е потвърдена, нито е отречена – подчертава способността на страната да използва дипломатически отношенията си с всички участващи държави, отбелязвайки отклонение от дългогодишното ѝ предпочитание да стои настрана в споровете на други държави.

Новината за потенциален трансфер на оръжия идва, когато вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс води американска делегация в Исламабад за разговори с ирански представители този уикенд. Резултатът от срещите може да определи дали прекратяването на огъня ще се превърне в траен мир или ще се провали.

Старт на мирните преговори

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пристигна в Пакистан в събота за разговори с Иран, целящи да се затвърди трайно решение на шестседмичен конфликт, след като преди няколко дни беше установено крехко примирие.

Към Ванс в Исламабад се присъединиха специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп, Джаред Кушнер. Полуофициалната информационна агенция Тасним съобщи, че 71-членната делегация на Иран ще бъде водена от председателя на парламента Мохамед-Багер Галибаф, ветеран от Корпуса на гвардейците на ислямската революция, а сред тях ще бъдат и външният министър Абас Арагчи и управителят на централната банка Абдолнасер Хемати.

„Имаме добра воля, но нямаме доверие“, каза Галибаф пред репортери след пристигането си в Исламабад, според полуофициалната иранска информационна агенция Фарс. „В предстоящите преговори, ако американската страна е готова за истинско споразумение и за предоставяне на правата на иранската нация, те ще видят готовност за споразумение и от наша страна.“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се опита да засили натиска върху Иран преди преговорите, публикувайки в социалните медии в петък, че единственият лост на Иран е „краткосрочното изнудване на света чрез използване на международните водни пътища“ - визирайки ефективното затваряне на Ормузкия проток. Американският лидер заяви пред репортери късно в петък, че очаква протокът да бъде отворен „доста бързо“ и предупреди, че ако това не стане, може да възобнови военните действия.

Въпреки че прекратяването на огъня като цяло се спазва в целия Близък изток, невъзможността на петролни танкери и други плавателни съдове лесно да преминават през пролива - заедно с продължаващите боеве между Израел и Хизбула в Ливан - заплашва да усложни преговорите в Исламабад. Не е ясно колко дълго ще продължат дискусиите, тъй като нито една от страните не е публикувала график.

Преди да пристигне в Пакистан, Галибаф подчерта в социалните медии, че прекратяването на огъня в Ливан е една мярка, която „трябва да бъде изпълнена преди началото на преговорите“. Другата е „освобождаването на блокираните активи на Иран“, добави той, без да бъде по-конкретен.

Ванс заяви пред репортери преди пътуването си, че Тръмп е предоставил „ясни насоки“ за преговорите. Той призова Иран да приеме преговорите сериозно, предупреждавайки Техеран да не се „опитва да ни манипулира“.

В дневния ред ще бъде и съдбата на иранските запаси от уран и производството на ракети, както и санкциите на САЩ срещу Ислямската република и по-широкото военно присъствие в Близкия изток. Много от тези въпроси бяха същите, които двете страни не успяха да разрешат по време на преговорите през февруари преди началото на войната, като контролът на Иран над Ормузкия проток – ключова точка на влияние върху цялата световна икономика – укрепи позицията на Техеран в преговорите.

Тръмп редуваше заплахи да унищожи „цялата цивилизация“ и твърдения, че сделка между САЩ и Иран „може да бъде Златният век на Близкия изток“. Иран, който заяви, че над 3000 души са били убити при американско-израелски въздушни удари, беше непокорен, уверен, че контролът му върху около една пета от световните петролни потоци ще принуди Белия дом да се съгласи с исканията му.

Пакистан изигра ключова роля в подпомагането на постигането на двуседмичното прекратяване на огъня по-рано тази седмица, което дойде часове преди крайния срок, определен от Тръмп, за драстично ескалиране на атаките срещу Иран, включително електроцентрали и друга гражданска инфраструктура. Това можеше да доведе до риск от ответни удари срещу държавите от Персийския залив, което да доведе до хуманитарна криза и трайни щети върху световното производство на енергия.

Пакистан използва тесните си връзки с множество ключови играчи в конфликта, изграждайки тесни връзки с администрацията на Тръмп, като същевременно споделя тесни исторически връзки с Иран, с който граничи. Пакистан има топли връзки и със Саудитска Арабия, с която миналата година постигна споразумение за отбрана, и с други държави от Персийския залив, които понесоха основната тежест от регионалните атаки на Иран.

Исламабад беше под ефективна карантина в навечерието на преговорите. Градските власти обявиха четвъртък и петък за официален празник в последния момент. Луксозните хотели в столицата са резервирани, появиха се полицейски контролно-пропускателни пунктове и пътни блокади, а армейски патрули бяха видими в целия град.

trud.bg