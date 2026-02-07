Орбан: „Украйна е враг на Унгария“ - премиерът критикува Брюксел и енергийната политика

Според Орбан Киев постоянно оказва натиск върху Брюксел да ограничи достъпа на Унгария до евтин руски газ, което според премиера води до риск от увеличаване на разходите за комунални услуги за унгарските семейства.

„Всеки, който казва това, е враг на Унгария - значи Украйна е наш враг“, заяви Орбан. Той добави, че без намаляване на сметките за комунални услуги, годишните разходи на унгарските домакинства могат да нараснат с около 1 милион форинта (приблизително 2 600 евро).

Премиерът подчерта, че Украйна, като съседна държава, трябва да си сътрудничи с Унгария, но според него не би трябвало да ѝ бъде позволено да се присъедини към Европейския съюз.

Унгария ще започне съдебно производство с цел оспорване на указа на ЕС за постепенното премахване на вноса на руски газ до 1 януари 2027 г. Планът беше одобрен от страните членки на 26 януари и трябва да се прилага до края на 2027 г.

