Експлозии отекнаха в Дубай, осколки от иранска ракета паднаха в луксозния хотел „Атлантис“ (видео) Емирът на Катар шейх Тамим Бин Хамад Ал Тани и престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман призоваха за незабавно прекратяване на ескалацията в Близкия изток https://crimes.bg/po-sveta/eksplozii-oteknaha-v-dubay-oskolki-ot-iranska-raketa-padnaha-v-luksozniya-hotel-atlantis-video-3/186174 Crimes.bg

Нови експлозии отекнаха в Дубай, предаде Франс прес, като се позова на свои журналисти на място, цитирана от БТА.

По-рано днес в най-многолюдния град в Обединените арабски емирства вече се чуха взривове след началото на размяната на удари между САЩ и Израел, от една страна, и Иран, от друга.

Осколка от свалена от противовъздушната отбрана иранска ракета падна на територията на луксозния хотел "Атлантис" в Дубай, където почиват много руски туристи. Хотелът се намира на Палмовия остров, на около 36 километра от международното летище.

"Осколка от свалената ракета падна във фонтана. Първоначално чухме приглушени експлозии. След това видяхме черен фрагмент да пада от небето и всички се затичаха към морето", съобщиха читатели на Телеграм канала "Внимание, новини".

"Хората крещяха, децата плачеха, а рецепцията беше претъпкана. Чудо беше, че осколката не удари плажа - определено щеше да има жертви. Разстоянието от фонтана до басейна беше десет метра", разказаха очевидци.

Министерството на отбраната на Кувейт, от своя страна, съобщи, цитирано от АФП, че са били прехванати ракети, насочени срещу военна база, където са настанени американски и други чуждестранни войници.

Емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани и престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман призоваха за незабавно прекратяване на ескалацията в Близкия изток след атаката на Израел и САЩ срещу Иран, която предизвика ответни удари от страна на Техеран, предаде Франс прес.

По време на телефонен разговор "двете страни са подчертали необходимостта от незабавно прекратяване на всякакви действия, водещи до ескалация и призоваха за връщане към масата за преговори, за да бъде запазена регионалната сигурност и за да се предотврати прерастването на бойните действия в по-големи конфронтации", съобщи днес канцеларията на емира на Катар.

От своя страна, министърът на външните работи на Оман Бадър Албусайди, който е и посредник в преговорите между САЩ и Иран от началото на този месец, изрази разочарование, че преговорите са били "саботирани", след като Израел и САЩ удариха Иран.

"Потресен съм. Активните и сериозни преговори отново бяха саботирани", написа Албусайди в публикация в социалната мрежа "Екс". "Призовавам САЩ да не се увличат повече. Това не е вашата война", допълни той.

Министърът изрази също дълбокото си съжаление след израело-американската военна операция срещу Ислямската република и предупреди за опасността от влошаване на конфликта, което може да доведе до сериозни последици за региона на Близкия изток.

Оман призова също така "всички страни да прекратят незабавно военните операции" и настоя за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН за налагане на споразумение за прекратяване на огъня.

Източник: dir.bg