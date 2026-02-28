И САЩ нанасят удари по Иран, планът е за четиридневни атаки Поразени са Агенцията за атомна енергия, ракетната база "Имам Али", сградата на военното разузнаване в Техеран, Върховният съд, Министерството на отбраната и офисът на Али Хаменей https://crimes.bg/po-sveta/i-sasht-nanasyat-udari-po-iran-planat-e-za-chetiridnevni-ataki-3/186146 Crimes.bg

Съединените щати участват във военната операция срещу Иран. Това съобщиха първо The Wall Street Journal и The New York Times, а по-късно новината беше потвърдена и от президента на САЩ Доналд Тръмп. Десетки въздушни удари са нанесени от американската авиация от бази в Западна Азия и от самолетоносач. Задачата е разрушаване на иранския механизъм за сигурност. Датата за началото на операцията е определена преди няколко седмици.

Тече подготовка за "първа фаза от четиридневни атаки", заявява израелски представител пред телевизия Channel 12. Целта на ударите е свалянето на иранския режим, твърдят израелски официални лица пред местни медии. "Цялото иранско ръководство беше мишена, включително Хаменей", посочва източник от израелските служби за сигурност. Иранските граждани да сътрудничат на израелското разузнаване, призовава Мосад.

Над 30 цели са поразени на иранска територия при първата вълна. Сред тях са иранската Агенция за атомна енергия, ракетната база "Имам Али", сградата на военното разузнаване в Техеран, Върховният съд и Министерството на отбраната.

Офисът на Али Хаменей също е поразен. Върховният лидер не е бил в Техеран по време на атаката, съобщават ирански източници. Той е в безопасност и е преместен в защитен комплекс, предава агенция Reuters.

Военни песни се излъчват по иранските държавни медии. Извършени са кибератаки срещу информационни агенции в страната, включително официалната IRNA.

Има загинали и ранени служители на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР), потвърждава източник пред иранската агенция ISNA. Част от тях са заемали оперативни длъжности.

"Ние предупреждавахме, а сега вие започнахте път, чийто край вече не е във вашите ръце", предупреди ръководителят на комисията по национална сигурност в иранския парламент Ибрахим Азизи.

Американските посолства в Катар и Бахрейн въведоха режим на изолация за целия си персонал. Дипломатическите мисии в Доха и Манама призоваха американските граждани да намерят безопасно място у дома или в друга сигурна сграда.

На свой ред министерството на транспорта на Русия спря всички полети до Израел и Иран. Говорител на авиокомпанията от ОАЕ "Флайдубай" (Flydubai) обяви, че някои полети на компанията са засегнати от затварянията на въздушното пространство на Иран, Ирак и Израел след ударите.

Източник: dir.bg