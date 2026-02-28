Иран удари щаба на 5-и флот на ВМС на САЩ, Експлозии в Израел и целия Близък изток (видео) Техеран заговори за война с широки и дълготрайни последици https://crimes.bg/po-sveta/iran-udari-shtaba-na-5-i-flot-na-vms-na-sasht-eksplozii-v-izrael-i-celiya-blizak-iztok-video-3/186139 Crimes.bg

Експлозии разтърсиха Израел, след като Иран отвърна на започнатата срещу него военна операция. Тел Авив задейства системите си за противовъздушна отбрана и засега няма яснота дали има поразени цели. Съобщава се за експлозии в Кувейт, Катар, Саудитска Арабия и Обединени арабски емирства. Ройтерс предава за силна експлозия в столицата на ОАЕ - Абу Даби. Бахрейн потвърди, че щабът на Пети флот на Военноморските сили на САЩ е бил ударен, съобщава "Ал Джазира".

Базата, разположена в Бахрейн, е ключов елемент от американското военно присъствие в региона и координира операции в Персийския залив, Червено море и части от Индийския океан. Към момента няма официална информация за мащаба на щетите или евентуални жертви.

Сред атакуваните цели е авиобазата "Ал Удеит" в Катар (Al Udeid Air Base) - най-голямото американско военно съоръжение в Близкия изток и ключов команден център за въздушни операции.

Под удар е попаднала и базата "Ал Салем" в Кувейт (Al Salem Air Base), използвана от американските военновъздушни сили за логистика и разполагане на изтребители и разузнавателни платформи.

В ОАЕ е атакувана авиобазата Ал Дафра (Al Dhafra Air Base), където са разположени американски бойни самолети, безпилотни системи и средства за противовъздушна отбрана.

Агенция АФП съобщава за експлозии в столицата на Саудитска Арабия - Рияд. "Ал Джазира" предава за чути взривове в Дубай.

Израелската армия съобщи, че ще използва наличните отбранителни средства за прехващане на ракети.

Революционна гвардия на Иран официално потвърди, че е изстреляла ракети и безпилотни летателни апарати към израелска територия в отговор на съвместната военна операция на САЩ и Израел.

"В отговор на агресията на враждебния и престъпен противник срещу Ислямската република Иран започна първата вълна от мащабни ракетни и дрон атаки към окупираните територии", се посочва в изявлението.

Военните на Израел съобщиха и за "допълнителен залп ракети", насочен към израелска територия, което подсказва за продължаваща ескалация.

Високопоставен ирански представител заяви пред "Ал Джазира", че Техеран предупреждава Израел "да се подготви за това, което предстои", като подчерта, че отговорът ще бъде публичен и че "няма да има червени линии".

По думите му всички американски и израелски активи и интереси в Близкия изток вече са "легитимна цел". "След тази агресия няма червени линии и всичко е възможно, включително сценарии, които досега не са били разглеждани", е заявил представителят.

Той определя действията на САЩ и Израел като начало на война с "широки и дълготрайни последици", допълвайки, че Иран не е бил изненадан от съвместната атака. Според него подготвеният отговор е "комплексен" и без фиксиран времеви хоризонт. От Техеран категорично отхвърлят призивите за сдържаност или отстъпки, като ги определят като "неприемливи" и "плод на пожелателно мислене".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че атаките срещу Иран имат за цел премахване на "екзистенциална заплаха" за страната му. Той подчерта, че съвместните действия със САЩ ще създадат условия иранският народ "да поеме съдбата си в свои ръце" или с други думи да свали управляващите в Техеран. Нетаняху отправи похвали към американското ръководство за подкрепата.

Междувременно организацията NetBlocks съобщи за сериозни смущения в интернет достъпа в Иран, включително столицата Техеран. Според данните свързаността е спаднала до около 54% от обичайните нива, което може да затрудни комуникацията и достъпа до информация в страната.

Съществуват твърдения, че Иран може сам да прекъсне интернета на територията си, за да запази стабилността, да попречи на изтичането на информация и да противодейства на опозицията да се организира.

Източник: dir.bg