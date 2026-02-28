Германия, Франция и Великобритания осъдиха Иран за това, че отговаря на нападението срещу него https://crimes.bg/po-sveta/germaniya-franciya-i-velikobritaniya-osadiha-iran-za-tova-che-otgovarya-na-napadenieto-sreshtu-nego/186184 Crimes.bg

Германия, Франция и Великобритания осъдиха иранските атаки срещу страни в региона, заявявайки, че Иран трябва да се въздържа от безразборни военни удари и да възобнови преговорите.

От съвместното изявление на тримата западноевропейски лидери излиза, че няма проблем САЩ и Израел да атакуват Техеран, но има проблем Иран да отговори на тези атаки. Те пропускат да споменат, че ударите на Иран са срещу американски и израелски военни бази и са в отговор на започналата масивна атака по територията на Иран от Израел и САЩ.

„Осъждаме иранските атаки срещу страни в региона по най-категоричен начин“, заявиха френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и британският премиер Кийр Стармър. Те обаче пропуснаха да осъдят в изявлението си САЩ и Израел, които първи започнаха въздушното нападение по-рано тази сутрин.

„Призоваваме за възобновяване на преговорите и призоваваме иранското ръководство да търси договорено решение. В крайна сметка на иранския народ трябва да бъде позволено да определи бъдещето си“, казаха те.

Лидерите на трите държави заявиха, че последователно са призовавали Иран да прекрати ядрената си програма, да ограничи програмата си за балистични ракети, да се въздържа от дестабилизиращата си дейност в региона и да прекрати ужасяващото насилие и репресиите срещу собствения си народ.

Те добавят, че техните страни не са участвали във въздушните удари и заявиха, че са в тесен контакт със САЩ, Израел и партньори в региона.

„Ние потвърждаваме нашия ангажимент към регионалната стабилност и към защитата на цивилния живот“, добавиха те.

