Нова форма на протест в Гърция - безплатно по магистралите

Безплатно пътуване по магистралата - това е днешната форма на протест на гръцките фермери. Блокираха с трактори касите. На границите остава продължителното затваряне.

Фермерите от блокадите на магистралата оттеглиха тракторите встрани от платното и блокираха с тях касите за плащане на пътни такси. Всички автомобили преминават без да плащат пътна такса. По този начин днес са повечето протести.

По магистралата Солун - Атина блокадите на пътното платно ще са само символични за не повече от час, за да могат гърците да пътуват свободно и безплатно преди празниците, казаха от блокадата при Лариса.

Фермерите от Александруполис за Солун също подкрепиха инициативата за безплатно пътуване, като на места раздават на шофьорите от своята продукция.

В понеделник отново ще блокираме продължително, заявиха земеделците.

От страна на правителството има съобщение, че голяма част от исканията на протестиращите са изпълнени. Според фермерите дори не са отчетени основните им проблеми, а правителството просто симулира дейност.

На граничните пунктове - затварянето на пътища ще е продължително и днес.

Ръководителите на протестите заявиха, че няма да се оттеглят тракторите, докато не се изпълнят всички искания.

Опозицията за пореден път критикува правителството, че с натиск и заплахи към фермерите се засилва гневът на протестиращите. Лидерите на опозиционните партии и днес са на среща със земеделците на местата на протестите.

Информацията е на БНР