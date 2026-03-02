"Ще атакуваме всяка база на САЩ в Европа, ако се наложи": Иран отправи поредна заплаха

Иранският посланик в Испания, Реза Забиб, предупреди, че страната му "ще атакува всяка американска база в Европа, ако се наложи“, предава Sky News.



Той заявява, че Иран е "страна, способна да реагира“.



Испанският министър на вътрешните работи разпореди засилване на наблюдението и сигурността в цяла Испания поради възможни заплахи.



Изказванията на посланика идват, след като Испания отказа на САЩ разрешение да използва съвместно управляваните военни бази на нейна територия за атака срещу Иран, което накара САЩ да изтегли няколко самолета KC-135 от базите в Кадис и Севиля.



Американските разрушители USS Bulkeley и USS Roosevelt, които напуснаха Кадис миналата седмица, са участвали в атаките срещу Иран, потвърдиха САЩ.

https://www.focus-news.net/