Техеран отказва всякакви преговори със САЩ

Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани отхвърли възможността за преговори със САЩ, предадоха световните агенции.

„Ние няма да водим преговори със Съединените щати“, написа той в Екс. Лариджани, който бе и съветник на бившия върховен лидер Али Хаменей, написа това в отговор на медийни публикации, че Иран опитва да поднови преговорите със САЩ.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пък заяви в телефонно интервю за британския вестник „Дейли Мейл“, че настоящият въоръжен конфликт с Иран може да продължи четири седмици. „Това е голяма страна, ще отнеме четири седмици – или по-малко“, поясни президентът на САЩ.

Вчера президентът каза в друго интервю, че ще разговаря с иранските лидери, но не уточни с кои точно ръководители и кога. „Те искат да разговарят и аз се съгласих да разговарям, така че ще разговарям с тях“, заяви Тръмп в интервю за американското списание „Атлантик“. В същото време той отбеляза, че „повечето от тези хора са мъртви. Някои от тези, с които преговаряхме, са мъртви“.

В разговор с журналист от финансовата информационна телевизия Си Ен Би Си той увери, че военната операция срещу Иран „напредва много добре“ и „по-бързо от очакваното“.

Доналд Тръмп не се е появявал публично от началото на войната, обявена с предварително записано видео съобщение, както и ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет или държавният секретар Марко Рубио.

Оманският министър на външните работи смята, че вратата за дипломация между САЩ и Иран остава отворена, въпреки че напрежението между двете държави продължава, предаде Ройтерс.

Оман действа като посредник в ядрените преговори между САЩ и Иран. „Продължавам да вярвам в силата на дипломацията да реши този конфликт. Колкото по-скоро разговорите бъдат подновени, толкова по-добре е за всички“, написа в Екс оманският външен министър Бадр ал Бусайди.

Междувременно САЩ и група арабски държави осъдиха иранските атаки в региона и ги определиха като опасна ескалация, която нарушава суверенитета на множество държави и заплашва регионалната стабилност, предаде ДПА.

В съвместно изявление на Държавния департамент на САЩ, Бахрейн, Йордания, Кувейт, Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства се казва, че „неоправданите удари“ на Иран са били насочени срещу суверенна територия, че са изложили на риск цивилното население и са нанесли щети на гражданска инфраструктура.

В изявлението се добавя, че „насочването срещу цивилни и срещу държави, които не участват във военните действия, е безразсъдно и дестабилизиращо поведение“. Държавите заявиха, че са „обединени в защита на своите граждани, суверенитет и територия“ и потвърдиха „правото си на самоотбрана“.

САЩ и Израел нанасят удари по цели в Иран от събота. Техеран отговори с удари срещу Израел и американски военни бази в региона, като има съобщения за атаки в Йордания, Кувейт, Обединените арабски емирства, Катар и Ирак.

