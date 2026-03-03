Сергей Лавров: Не сме видели доказателства, че Иран разработва ядрено оръжие

Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че Москва все още не е получила каквито и да е доказателства, че Иран разработва ядрено оръжие.

„И досега не сме видели доказателства, че Иран е разработвал ядрено оръжие, а именно това послужи за основно, ако не и единствено обяснение за войната", заяви първият дипломат на Русия.

Министърът подчерта, че днес съществуват преки потвърждения от страна на Международната агенция за атомна енергия, че Иран „не е произвеждал и не се е опитвал да произвежда ядрено оръжие".

Междувременно МААЕ потвърди днес, че има скорошни щети по съоръженията на входа на иранския подземен завод за обогатяване на уран в Натанз.

Според Лавров логичното развитие на събитията би било в Иран да се появят сили, които са в полза на именно това, което американците искат да избегнат - придобиването на ядрена бомба, защото САЩ не атакуват онези, които имат ядрени бомби. Според него арабските държави също ще се присъединят към надпревара за придобиването на подобно оръжие. Засилва се рискът „проблемът с ядреното разпространение да бъде изпуснат от контрол", заяви той.

„Обявената благородна цел за започване на война за предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия би могла да стимулира напълно противоположни тенденции", смята Лавров.

Русия има тесни връзки с Иран, които тя смята за ключови за запазване на влиянието си в Близкия изток, особено след като общият им съюзник - сирийският президент Башар Асад, беше свален през декември 2024 г..

