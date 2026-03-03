Росица Кирова в Кулевча при откриване на нов езиков кабинет: „Мисия „Българи“ е грижа за бъдещето. Богат си с това, което даваш. “

В бесарабското село Кулевча, Росица Кирова бе гост на откриването на нов езиков кабинет към неделното училище „Васил Априлов“, реализиран с финансова подкрепа по ПМС №224.
Този проект е осъществен с помощта на Генералния консул в Одеса и Министерството на външните работи с финансиране получено през 2025г. и за всички жители на Кулевча е ясен знак за подкрепа от Българската държава.
Събитието се превърна в емоционална среща между поколения – деца, родители и учители, обединени от българското слово. В училището в Кулевча няколко поколения отбелязаха с гордост националния празник с тържествена програма.
380 деца учат в училището в Кулевча и изучават български език в неделното училище.
„Когато виждам тези деца, разбирам защо Мисия „Българи“ трябва да продължава. Защото бъдещето не се защитава с думи, а с образование. А да съхраниш езика означава да съхраниш народа. Ако позволим езикът да изчезне, ще се загуби и връзката с България.“
В навечерието на 3 март г-жа Кирова отправи своето послание към бесарабските българи:
„Днес повече от всякога ще ви пожелая мир и синьо небе. Но ще си пожелаем и още нещо – да не губите своята родова памет, това, което ви прави чеда на две родини.
Днес казахте, че имате две родини:
Родина убежище и родина мечта. И аз за пръв път си дадох сметка какво е за вас България.
Мисия „Българи“ е именно тази отговорност – да не позволим паметта да бъде прекъсната. Защото чрез вас България е без граници.“
Посещението в Украйна затвърждава продължаващия ангажимент на Росица Кирова към българските общности в Бесарабия – ангажимент, който тя определя не като личен жест, а като „държавен дълг“.
„Докато има българи извън пределите на страната, Мисия „Българи“ няма да има край.“
Източник: informiran.net