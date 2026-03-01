Иранските удари по летищата в Дубай и Абу Даби взеха жертва, а 11 са ранени Авиокомпаниите продължават и днес да отменят полети в Близкия изток, тъй като голяма част от въздушното пространство в региона остава затворено https://crimes.bg/po-sveta/iranskite-udari-po-letishtata-v-dubay-i-abu-dabi-vzeha-zhertva-a-11-sa-raneni-3/186265 Crimes.bg

Един човек е убит и 11 са ранени на летищата в Дубай и Абу Даби, след като Иран предприе атаки в Близкия изток в отговор на масивна и продължаваща атака срещу него от САЩ и Израел, съобщи Би Би Си.

Властите в Абу Даби потвърдиха, че е бил прихванат дрон, насочен към Международното летище Зайед (AUH), което е довело до "падащи отломки". В резултат на атаката е загинал един човек, а други седем са пострадали.

Международното летище в Дубай - най-натовареното в света по пътнически трафик - бе атакувано за първи път снощи. При нападението бе повредена фасадата на сградата, а кадри в социалните мрежи показаха, че подът на аеропорта е покрит със счупени стъкла и отломки от панели. Четирима служители на дубайското летище са ранени, но властите не дават повече подробности.

Мощни експлозии отекнаха днес за втори ден поред в Обединените арабски емирства, Катар и Бахрейн, предадоха Ройтерс и Франс прес. Иран започна да нанася вчера ответни удари, а иранският президент Масуд Пезешкиан направи изявление, по време на което обяви, че Техеран "иска отмъщение като свое законно право и задължение" и няма да спре, докато не изпълни "докрай" това свое задължение.

Авиокомпаниите продължават и днес да отменят полети в Близкия изток, тъй като голяма част от въздушното пространство в региона остава затворено, след като САЩ и Израел вчера започнаха удари срещу Иран, при които беше убит иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей, предаде Ройтерс.

Граждански полети все още не се изпълняват във въздушното пространство над Иран, Ирак, Кувейт, Израел, Бахрейн, ОАЕ и Катар, според данни на портала за проследяване на трафика "Флайтрадар24" (FlightRadar24), а големите летища в Близкия изток, включително в Дубай, Абу Даби и Доха, остават затворени.

Източник: dir.bg