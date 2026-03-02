Продаден за 116 хиляди евро: Гаражите в София вече струват колкото къща в областен град https://crimes.bg/analizi/prodaden-za-116-hilyadi-evro-garazhite-v-sofiya-veche-struvat-kolkoto-kashta-v-oblasten-grad/186291 Crimes.bg

Бум в търсенето на гаражи в София. В някои региони на столицата те вече струват колкото къща в областен град.

В по-крайните райони на града, където има повече ново строителство и предлагане на гаражи, цените има варират около 40-45 хиляди евро.

В най-централните и стари квартали като някои части на "Лозенец", "Изток" и Докторския паметник, цената на един гараж е между 70 хиляди и 100 000 евро.

В част от южните райони като "Стрелбище" и "Борово", в които също предлагането е малко - за гараж купувачите плащат между 50 хиляди и 70 хиляди.

Поне 20-тина минути търси обикновено парко място в столичния квартал „Стрелбище“ Георги Лехчерски, но казва че не може да си позволи покупката на гараж. Не е сигурен, че и в бъдеще ще успее с подобна инвестиция.

„Дали ще има за продажба и възможност, то търсенето не спира, но търсенето повишава цените, така че няма как тези цени да паднат и да станат по-достъпни“, казва той.

В същия квартал Милко Милков е заложил на друга схема - има един гараж, но за втората си кола е наел парко място.

„Аз паркирам едната си кола в съседния квартал, защото съм го намерил на добра цена там, тука е много високо между 250 и 300 лева вървят, и то на паркомясто - до 350 стигат“, посочва той.

Ръст на търсенето с близо 16 на сто на гаражите отчитат кредитните консултанти, а цените бележат рекорди.

„В центъра на столицата се продаде гараж за 116 хиляди евро и купувачът го купи с кредит, защото сумата беше малко над възможностите му“, разказват те.

Агенциите за имоти отчитат, че във всички стари и по-близки до центъра квартали, където сградите не са строени масово с гаражи, има усилено търсене, малко предлагане и цените растат. Прогнозите са тази тендеция да се запази, защото и доходите на хората растат.

„Хората карат все по-скъпи автомобили и желаят да ги предпазват и да ги съхраняват по сигурен начин”, посочва Полина Стойкова, изпълнителен директор на компания за недвижими имоти.

Инвеститорите също тласкат цените нагорe.

„Двама такива клиенти, които купиха - единият купи 8, а другият - 10 гаража, в един проект, като идеята му беше, не да ги продава, а да ги отдава под наем“, посочва кредитен консултант.

А липсата на парко места и гаражи в някои райони на столицата води и до междусъседски войни.

Източник: btvnovinite.bg