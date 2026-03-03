Хегсет: Ловът ще става все по-прецизен, могъщ и смъртоносен

Никой не ловува по-добре от Централното командване на САЩ - и с увеличаването на контрола ни над небето с всяка вълна въздушна мощ, ловът ще става все по-прецизен, могъщ и смъртоносен. Това обяви в Х министърът на отбраната на Съединените щати Пийт Хегсет в отговор на американски въздушни удари по иранските балистични ракетни установки в Иран.



ФОКУС припомня, че от Централното командване на САЩ публикуваха кадри от атаката.



Times of Israel обявиха, че САЩ и Израел са нанесли въздушни удари по летище ''Мехрабад'' в Техеран.



По-рано Израелските отбранителни сили (ИДФ) заявиха, че се извършва мащабна вълна от въздушни удари срещу цели на иранския режим в Техеран. Издадено е ''спешно предупреждение'' до иранците в индустриалната зона на Техеран.

