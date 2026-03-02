Прихванаха иранска ракета пред вкъщи: И. Бакалова с 2-те деца от Дубай

"Снимах как прихващат ракета, изстреляна от Иран, до Бурдж Халифа. Това е пред вкъщи. Пуснаха аларма и търсим убежище. Евакуирали са почти всички сгради наоколо", разказа пред 19 минути от Дубай Ивайла Бакалова. Тя дели времето си между София и емирствата, където живя няколко години

Легендарната Мис България е в Дубай с двете си дъщери - Рая и Вяра, която е съвсем мъничка.

Както писахме още в събота, българите не само в ОАЕ, но и в целия регион, както и десетките хиляди наши хора, пътуващи през хъбове като Катар и Дубай от цял свят. Външно министерство ги остави на произвола на съдбата, както същият министър Надежда Нейнски навремето остави и медсестрите ни в Либия, докато Полша и Канада прибраха своите и не зарадваха със заложници Кадафи, за разлика от България. Нашите не можеха дори да се регистрират на сайта на МВнР през целия ден, вечерта и през нощта на събота срещу неделя, както алармира бившата шефка на ДСК Виолина Маринова от място.

После от Външно заявиха, че в Дубай имало 100 българи, като само живеещите там, без да броим туристите са хиляди.

По подобен начин този външен министър остави стотици българи, без да могат да се приберат и от Куба предишната седмица, когато от Хавана не можеха да летят самолети, поради липкса на гориво, а сериозни държави като Канада и Русия пратиха специални авиорейсове, за да си вземат хората.

