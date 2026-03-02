Проф. Владимир Чуков: Иран реализират обещанието си да запалят регионална война

Ситуацията е изключително тревожна. Иран се опитва да реализира обещанието си, че ако бъдат нападнати, ще те запалят регионална война и ако до вчера бяха нападнати седем държави, днес станаха девет - включително днес беше нападнат и Оман, който беше най - активният посредник между САЩ и Иран. Това заяви в ефира на Радио ФОКУС в предаването ''Метроном" международният анализатор проф. Владимир Чуков.



"Друго притеснително е, че две ракети са били изстреляни към американската база и най - вече към британската база в Кипър - тоест те се опитват да покажат, че иранското оръжие може да обхване много голям фронт", каза Чуков.



Международният анализатор заяви, че според него Израел ще насочи основно атаките си към Техеран.



"В момента там има изключително активни политически мероприятия - решава се съдбата на Иран - дали ще продължи да бъде прилагана теократичната система или това, за което Израел настоява - режимът да си отиде", каза той.



Чуков заяви, че е задвижена конституционната процедура по избор на тричленка, която да управлява Иран и да лансира името на евентуалния наследник на Али Хаменей.



''Виждаме, че Израел са по - активната, по - настоятелната, по - целенасочената, а САЩ просто подкрепят", каза той и изрази мнение, че американците ще се включат активно - с техника, която досега не са използвали, ако Иран ги нападне.



"Всичко зависи от управляващите на Техеран - всичко зависи от това дали режимът ще падне, както настояват от Тел Авив или усещам някакви нюанси в изказването на Тръмп - те по - скоро желаят промяна на режима, той самият каза, че не изключва възстановяването на режима или продължаването на преговорите с Иран, но се надява други хора да представляват Ислямската Република", заяви Чуков.

