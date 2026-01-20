Най-старата пивоварна в света се продава в Германия: Каква е причината https://crimes.bg/po-sveta/nay-starata-pivovarna-v-sveta-se-prodava-v-germaniya-kakva-e-prichinata/183006 Crimes.bg

Най-старата абатска пивоварна в света, Weltenburger, в Германия, ще бъде продадена на базираната в Мюнхен компания Schneider Weisse. Продажбата е провокирана от рязък спад в търсенето на бира в цялата страна, пише The Guardian.

Очаква се сделката да бъде финализирана до 2027 г. Точната продажна цена не е разкрита.

Пивоварната се намира на територията на все още действащото абатство Велтенбург в Бавария. Историята на варенето на бира в манастира датира отпреди повече от хиляда години.

Въпреки че пивоварната е собственост на Католическата църква, преди това е била управлявана от Bischofhof. Тя ще бъде прехвърлена на новия собственик, заедно с манастирската пивоварна. Всички служители на двете компании ще запазят работните си места след сделката.

Управляващият директор на Weltenburger и Bischofhof Тил Хедрих обясни, че подобна продажба би предотвратила пълното затваряне на производството. Той също така вярва, че това ще помогне за запазването на важна част от баварската пивоварна традиция.

Според германската статистика, продажбите на бира в страната са паднали до рекордно ниско ниво през първата половина на 2025 г. Консумацията е спаднала с 6,3% в сравнение със същия период на миналата година.