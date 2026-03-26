Може ли Иран действително да атакува територията на САЩ с дронове?

Суперсилата на дрона е в това, че е трудно да бъде свързан с извършителя

По-рано този месец се появи съобщение, че ФБР е предупредило полицейските управления в Калифорния, че Иран може да проведе атаки с дронове срещу щата от плавателен съд край западното крайбрежие, което естествено предизвика тревога сред местните жители.

Въпреки това предупреждението на ФБР, изпратено в края на февруари, се основаваше на непотвърдена информация. Белият дом бързо омаловажи идеята за заплаха от ирански дронове срещу територията на САЩ. На 11 март президентът Доналд Тръмп каза на журналисти, че засега „разследваният“ план за атака с дронове е несигурен, но добави, че не се тревожи от възможен вътрешен терористичен акт на иранска страна. Същият ден губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм заяви, че въпросът с дроновете „винаги е бил на вниманието ни“, но той не е бил информиран за „непосредствени заплахи“ за щата.

По-скоро наскоро са засечени непознати дронове, летящи над военната база, където живеят държавният секретар на САЩ Марко Рубио и министърът на отбраната Пийт Хегсет, като официални лица обмислят евентуално тяхното преместване заради опасения от възможни ирански ответни атаки. Въпреки че няма ясни разузнавателни данни за непосредствена иранска атака с дронове на американска територия, експертите предупреждават, че Вашингтон трябва да бъде подготвен за подобни заплахи. Дори и Иран да не реши да атакува пряко САЩ, негови прокси групи или единични „самотни вълци“ биха могли да използват дронове.

„САЩ трябва сериозно да се тревожат за всички възможни сценарии. Докато врязването на самолети в сгради беше някога част от художествената литература, на 11 септември 2001 г. това се случи в реалността. Докладът на Комисията за 9/11 посочва, че неспособността да се предотврати атаката е била провал на въображението. Същото се отнася и за нови заплахи с безпилотни летателни апарати, които могат да засегнат територията на САЩ“, каза Колин Кларк, международен експерт по сигурността и изпълнителен директор на Центъра Соуфан.

Джеймс Патън Роджърс, експерт по дронове в Университета Корнел, казва, че от години се тревожи, че дронове могат да бъдат използвани за „изненадваща атака“ срещу САЩ.

„Суперсилата на дрона е в това, че е трудно да бъде свързан с извършителя, може да се управлява дистанционно или автономно и лети на големи разстояния. Също така знаем, че дроновете са много мобилни“, каза Роджърс, като отбеляза, че по-малките системи могат да се съхраняват в контейнери, да се изстрелват от морето и да достигат до около 1 200 мили. САЩ разполагат с интерцепторни ескадрили и голямо военно присъствие на западното крайбрежие, където първоначално бе съобщено за заплахата, но „всички имаме уязвимости“, добави Роджърс.

„Ако говорим за общата защита срещу квадрокоптери над военна база или дронове еднопосочна атака като Shahed-136, САЩ имат ли капацитет да се защитят? Да, абсолютно, както многократно са доказвали по време на този конфликт с Иран. Но дали разполагат с достатъчно контрадронови средства и боеприпаси, за да продължат да се защитават? По-малко съм сигурен за това“, каза Роджърс.

Кейт Бондар, бивш съветник на украинското правителство и настоящ сътрудник в Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон, каза, че когато е видяла новината за възможни ирански дронове в Калифорния, това ѝ се е сторило „малко абсурдно“. Но по отношение на „по-широкия контекст на тази заплаха, това е нещо, което САЩ трябва да обмислят“.

„Наблюдаваме вече четири години ситуацията в Украйна, и най-големият проблем с този нов вид война, конкретно с дронове и всякакви безпилотни системи, е че те са достъпни, много евтини и лесни за производство от практически всеки“, добави Бондар.

Shahed-136, сравнително евтин и ефективен дрон с дълъг обсег и еднопосочна атака, наричан „крейсерската ракета за бедни“, е най-важният дрон в иранския арсенал. Иран пуска тези „камикадзе“ дронове масово, за да преодолее отбраната на противника - и дори само един да премине, ефектът може да бъде опустошителен. Shahed-136 има обсег около 1 200 мили, крейсерска скорост около 115 мили в час и може да носи бойна глава до около 50 кг. Тези дронове лесно се транспортират и изстрелват от задната част на пикап или кораб.

От началото на войната на 28 февруари шест американски войници са убити от ирански еднопосочен дрон, ударил тактически оперативен център в Кувейт. Над 230 американски военнослужещи са ранени. Председателят на Обединения комитет на началниците на щабовете, ген. Дан Кейн, заяви, че по-голямата част от нараняванията са причинени от удари на такива дронове.

Дронове, изстрелвани от Иран и негови прокси групи, са прониквали в съюзнически защити, ударили са американски военни бази и посолства, атакували са кораби в Ормузкия проток и са се сблъсквали със сгради в цивилни райони в Залива. Това служи и като предупреждение за отбраната на родината. Дори усъвършенстваната система Железен купол на Израел е срещала трудности срещу някои ирански дронове.

Shahed-136 няма обсег да бъде изстрелян от Иран към САЩ, но теоретично могат да бъдат пуснати от кораб. „По своята природа иранците трябва да действат асиметрично спрямо САЩ, така че макар това да е изключително трудно за изпълнение, не е невъзможно“, каза Кларк. Експертите смятат, че по-вероятно е за хипотетична атака на американска територия да бъдат използвани комерсиално достъпни дронове, които не е задължително да са изпратени директно от Иран.

„По-вероятният сценарий за вътрешен терористичен акт е атака, насочена или инспирирана от Иран, използвайки комерсиален дрон в градска среда или срещу уязвима цел. Ресурсите и уменията за това са минимални“, добави Кларк.

Бондар подчерта, че дронове с FPV (първо лице) могат да се купят от Amazon и да се модифицират за носене на експлозиви. „Практически всеки може да го направи. Заплахата е силно подценена“, каза тя.

До момента САЩ не са изпитали никакви държавно спонсорирани атаки или опити за такива, пряко свързани с Иран след 28 февруари. Експертите смятат, че атака срещу американска територия не е основен приоритет за Техеран, тъй като успя да блокира Ормузкия проток, което доведе до ръст на глобалните цени на петрола и постави Тръмп в неудобна политическа и икономическа ситуация. Иран смята, че има „печеливша стратегия“ чрез натиск върху Ормузкия проток, през който преминава 20% от световния петрол и втечнения газ, каза Алекс Плитсас, бивш служител на Пентагона и настоящ старши сътрудник в Atlantic Council. Техеран вярва, че ще накара президента Тръмп да спре операцията, защото той се тревожи за въздействието на войната върху републиканците преди междинните избори през ноември.

Иранският режим разполага с резервни опции, включително възможността хути в Йемен да блокират протока Баб ел-Мандеб, друг важен маршрут за корабоплаване. Хути все още не са се включили във войната, но САЩ и съюзниците ги наблюдават внимателно след предишни атаки срещу корабоплаването в Червено море. Плитсас подчерта, че Иран е „рационален играч“, но може да премине към допълнителни асиметрични заплахи, включително транснационален тероризъм, ако се почувства притиснат в бъдеще. Дроновете не са непременно първата опция на Техеран - вероятно той би избрал „по-спектакуларна“ мярка, като покушение.

През годините Иран тайно е изпращал разузнавателни офицери в САЩ, за да „картира цели за бъдещи атаки“, и е опитвал да вербува хора за убийства срещу заплащане, включително предполагаем заговор срещу Тръмп. Иран има добре известни връзки с транснационален тероризъм чрез прокси групи като Хизбула.

Възможни са и „единаци“, реагиращи на конфликта с Иран. На 1 март мъж с пуловер „Собственост на Аллах“ и тениска с иранско знаме извърши масова стрелба в бар в Остин, Тексас, убивайки трима и ранявайки повече от дузина - разследва се като потенциален терористичен акт.

„Иран се изкачва по ескалационната стълбица много внимателно“, каза Кларк. Иранските твърдолинейни в КСИР биха могли да разглеждат „атака срещу САЩ като крайна мярка, но готови да я изпълнят, ако е необходимо“, добави той, като посочи, че „земна операция на САЩ би могла да бъде тригерът за иранците.“

Трудно е да се предвиди какво ще се случи по-нататък във войната САЩ–Израел–Иран. Тръмп твърди, че преговори за прекратяване на конфликта са започнали между САЩ и Иран, което Техеран отрича. Междувременно САЩ прехвърлят още военни сили, включително хиляди морски пехотинци, което поражда спекулации за възможно първо наземно присъствие на САЩ в Иран от началото на войната. |БГНЕС