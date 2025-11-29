Между празничния дух и страха от тероризъм

В Германия отвориха врати традиционните коледни базари, които от седем века са неизменна част от градската среда преди Рождество Христово. Тази година обаче празничното настроение е съпътствано от повишени мерки за сигурност, тъй като през последните години базарите се превърнаха в мишена на терористични атаки. Властите и организаторите са изправени пред предизвикателството да съчетаят вековната традиция с новите реалности и нуждата от защита на хилядите посетители.

След нападението в Магдебург миналата година, при което загинаха шестима души, а над 300 бяха ранени, не беше сигурно дали тазгодишният базар в града ще се състои. В крайна сметка той отвори врати, но след сериозно обсъждане на концепцията за сигурност. Управляващият директор на коледния базар в Магдебург, Паул-Герхард Щайгер, уверява, че са взети сериозни мерки:

„Има цялостна концепция за сигурност за Коледния пазар в Магдебург. Освен това градът е разработил концепция за бариери за превозни средства, за да се справи с нападенията с превозни средства, така че има строг фокус върху безопасността. Полицията работи в тясно сътрудничество с нас, както и всички органи за сигурност. Гледаме напред с оптимизъм".

Засиленото полицейско присъствие и видимите бариери дават усещане за спокойствие на посетителите. Една от тях, Барбара Мюлинг, споделя: „По принцип се чувствам безопасно в обедните часове. И видяхме, че всичко е отцепено и полицията е навсякъде. Така че се чувствам в безопасност".

Трагичният инцидент в Магдебург е довел до преразглеждане на мерките и в Берлин, където през 2016 г. 12 души загинаха, а 170 бяха ранени при подобна атака. Ръководителят на базара на "Жандарменмаркт" в Берлин, Дейвид Ръс, описва част от нововъведенията.

„Имаме четири входа, както можете да видите. Имаме броене в реално време на влизащите хора, имаме видеонаблюдение и наистина даваме на гостите усещане да могат да кажат: „Добре, тук мога да изключа от ежедневието. Чувствам се в безопасност"."

И въпреки терористичните нападения и новите мерки за сигурност, коледните базари остават притегателен център за хора от близо и далеч. Сред тях е и Жозефин Хюнтерер, турист от Нидерландия:

„Това е наистина прекрасен Коледен базар. Всъщност никога не сме виждали толкова красив... Трябва да кажа, че тук има всичко. Първо пихме греяно вино, а сега имаме плато със сирена и още чаша хубаво вино. Хората също са много мили... Надявам се, че ще имате прекрасна Коледа. Наздраве!".

Междувременно в Дортмунд светлините огряха и най-високото Коледно дърво в света. За мнозина запалването на светлините е традиция, която свързват с първото греяно вино за сезона, както разказва един от посетителите, Волфганг Реиекер.

„Фен съм на това Коледно дърво. При запалването на елхата сме тук всяка година. Гледаме и си мислим, че е наистина красиво. Свързваме го с първото греяно вино и порция картофени кюфтета".

Нова телевизия, „Събуди се"