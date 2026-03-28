Медведев: Ядреният сблъсък между Израел и Иран става неизбежен

Войната, водена от САЩ срещу Иран, прави „неизбежен в някаква форма" ядрения конфликт между Израел и Иран. Това предупреди руският заместник-председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев, предават руски медии.

Твърдението идва на фона на информации от западни разузнавателни служби, че Москва е близо до завършване на доставки на дронове за Техеран – първата известна военна помощ от Русия за Иран от началото на войната.

Според Медведев, независимо от твърденията на САЩ, че се стремят да елиминират ядрената заплаха в Близкия изток, действията им заедно с Израел не я намаляват, а я ускоряват. Той предупреждава, че държавите от Персийския залив могат да започнат да търсят собствен „ядрен щит".

Медведев определя конфликта като „непредизвикана и изключително опасна война", започната от САЩ, и обвинява Вашингтон и Тел Авив, че действат безразсъдно. По думите му евентуална сухопътна операция на САЩ може да се превърне във втори Виетнам – дълъг и труден конфликт, от който излизането ще отнеме години. Той предупреждава още, че най-голямата война в Близкия изток може тепърва да предстои, а регионът да се превърне в дългосрочна зона на нестабилност.

Изказванията му идват на фона на информации, че Русия вече доставя на Иран усъвършенствани бойни дронове. Според публикации в западни медии, доставките са започнали поетапно в началото на март и включват още лекарства и храна. Смята се, че става дума за модели „Геран-2" – руска версия на иранските дронове „Шахед-136", които Техеран първоначално предостави на Москва за войната в Украйна.

След повече от две години бойно използване Русия е подобрила тези дронове с по-добри двигатели, навигационни системи и защита срещу заглушаване. Според експерти Иран вече не се нуждае от повече дронове, а от по-модерни и ефективни системи.

От Кремъл отричат информацията и я определят като „фалшива", но потвърждават, че диалогът с Иран продължава. В същото време европейски съюзници изразяват нарастващо безпокойство, като посочват, че Русия и Иран засилват сътрудничеството си чрез обмен на технологии, обучение и тактики.

Още в средата на март украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия доставя на Иран дронове и разузнавателна информация, използвана за атаки срещу американски обекти.

Въпреки че Москва осъжда войната като „непредизвикана агресия", евентуалните доставки на дронове биха били първият ясен сигнал за пряка военна подкрепа от Русия за Иран от началото на конфликта.

