Мъж забравил в якето си лотариен билет - оказало се, че печели 15,3 милиона евро

Мъж в Германия случайно намерил лотарийен билет, който купил шест месеца по-рано, в едно от якетата си. Билетът носел награда от 15,3 милиона евро, съобщи Lotto Hessen.

"Чух по радиото, че търсят победителя и си помислих: как може някой да бъде толкова глупав, че да не отиде да си вземе наградата?“, споделя мъжът пред репортери.

Лотерийният клон е търсил мистериозния победител в продължение на шест месеца, дори е поставял обяви в пунктовете за продажба, отбелязва AFP.

Мъжът прибрал билета в джоба на якето си и го прибрал в гардероба от март миналата година. Когато намерил билета миналата седмица открил, че той е щастливият победител.

Що се отнася до парите, те ще бъдат използвани за закупуване на нов диван и за издръжка на децата му, споделя германецът.

