Масовите арести в Турция целят ликвидиране на опозицията

Жителите на четвъртия по големина град в страната Бурса избраха опозиционен кмет кемалист (Народнорепубликанската партия, НРП) на местните избори през 2024 г.

Същата година НРП си върна много градове от управляващата партия на президента Таип Реджеп Ердоган (ПСP), включително някои крепости като Бурса, управлявана повече от двадесет години от партията на Реджеп Тайип Ердоган. От 7 април обаче Бурса отново е под управлението на ПСР.

Мустафа Бьозбек, избран за кмет през март 2024 г., беше задържан на 31 март тази година заедно с около шестдесет души в рамките на разследване за "корупция“. Впоследствие той беше отстранен от длъжност от министъра на вътрешните работи. Общинският съвет гласува негов заместник в условия на силно напрежение, като полицията беше разположена пред кметството. Тъй като НРП отказа да издигне кандидат, този на ПСР — Шахин Биба — беше избран.

„Ще рискуваме всичко, ще поставим урните пред народа“, заяви лидерът на НРП Йозгюр Йозел, който отправи призив към президента. „18 кметове бяха отстранени и 12 общини са поставени под държавен контрол. Тези 30 общини обхващат 28 милиона жители. Нека решат изборите — и ако загубя от ПСР, ще подам оставка. Ще имате ли смелостта, Ердоган?“ Освен това някои кметове и други избрани представители от НРП, които подадоха оставки, се присъединяват към ПСР.

При друга акция през последния уикенд ръководителят на НРП в столицата Анкара беше задържан заедно с още осем души. Причината е разследване на прокуратурата в Измир, свързано с договори между общината на Измир и строителна компания. Става дума по-специално за обвинения в присвояване на средства и измами. Междувременно кметът на Анкара също е под натиск. Министърът на вътрешните работи разреши да бъде започнато разследване срещу Мансур Яваш за предполагаемо използване на общински превозни средства по време на предизборен митинг през 2023 г.

Друг бастион на ПСР, спечелен от НРП през 2024 г. — районът Юскюдар в Истанбул — също беше засегнат от вълна от арести. Общо девет души са задържани по обвинения в корупция и нередности при издаване на строителни разрешения. На 7 април контролът върху Цистерната Базилика — един от най-посещаваните туристически обекти в Истанбул — също беше прехвърлен от общината на Истанбул към Генералната дирекция на фондациите, държавен орган, заедно със свързаните с него приходи.

Арестът на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, смятан за основен опонент на Реджеп Тайип Ердоган, през март 2025 г. предизвика масова мобилизация в страната. Той е изправен пред няколко съдебни производства, а процесът по делото за корупция, заради което е в затвора, започна на 9 март 2026 г. заедно със 107 други задържани, от които 18 бяха освободени след месец съдебни заседания. Екрем Имамоглу е заплашен от над 2000 години затвор. Оттогава срещу него са образувани и нови разследвания за изказвания, направени по време на съдебните заседания.

Под натиск НРП се опитва да устои и продължава да организира митинги два пъти седмично. Основната опозиционна партия засилва призивите си за предсрочни избори, докато следващите президентски и парламентарни избори се очакват едва през 2028 г. През последните седмици се обсъжда нова идея: ако 5% от местата в парламента останат вакантни — тоест 30 депутати — парламентът трябва да свика предсрочни избори. Проблемът е, че оставките обикновено трябва да бъдат одобрени от парламента, където мнозинството се държи от президентската коалиция, съставена от ПСР и ултранационалистическата партия MHP. Това е рисков ход, който лидерът на НРП Йозгюр Йозел защитава пред други опозиционни партии. Президентът Реджеп Тайип Ердоган обвинява НРП, че се опитва да организира преврат, като дори заявява, че „превратът е вписан в характера, душата и идентичността на НРП“. I БГНЕС