Д-р Мирослав Ненков: Управителят на НЗОК не трябва да е политическа фигура, а експерт

Най-после Министерството на здравеопазването трябва да се опита да види какво се случва в подопечните му структури, на които е собственик. Това каза снощи бившият здравен министър д-р Мирослав Ненков в предаването „На фокус" по Нова телевизия.

Той изрази надежда, че здравният министър ще има силата и политическата подкрепа да подреди здравната система. Според него реформа в здравната система обаче се прави единствено със саможертва. „Ако министър Ивкова се опъне, ще излезе един материал в някоя от медиите и тя ще бъде принудена да си подаде оставката. Ако иска, сега е моментът да стане така, че тези 5 милиарда лева да стигнат, да стане така, че абсолютно излишни болнични структури да бъдат затворени и на тяхно място да бъде поставено спешно звено. Но болница, която генерира само дългове и дава слаб медицински продукт, на никой не трябва", заяви Ненков.

Д-р Ненков коментира и задълженията на болниците. "Има болници с ниски клинични пътеки и нямат дългове. Има и такива със значими пътеки и отново нямат дългове. Случаи на държавни болници без дългове също има, но те са единица. Контролът на такива болници се случва, ако директорът на болницата направи нещо вредно политическо. Тогава става контролът", коментира д-р Ненков.

Той коментира и оставката на управителят на НЗОК. "Управителят на НЗОК не трябва да е политическа фигура, а експерт. Според мен той не си е подал оставката доброволно. Време е да видим кой от бившите управители ще назначат. Това не може да бъде сигнал за реформа", добави д-р Ненков.